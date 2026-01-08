Kosova'da Kar: Prizren'de Kartpostallık Görüntüler

Kosova'da dün gece başlayan kar yağışı Prizren'i beyaza bürüdü; sıcaklık eksi 8 dereceye düştü, yetkililer karın önümüzdeki üç gün süreceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 14:26
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 14:28
Yoğun kar hayatı etkiledi, yetkililer uyarıyor

Kosova, son iki gündür aralıksız devam eden şiddetli yağışların ardından dün gece yarısından sonra başlayan kar yağışıyla beyaza büründü.

Ülkenin birçok bölgesi sel ve su baskınlarıyla mücadele ederken, güneydeki Prizren şehrinde yoğun kar etkili oldu ve kentte kartpostallık görüntüler oluştu.

Hava sıcaklığı eksi 8 dereceye kadar düşerken, yetkililer kar yağışının önümüzdeki üç gün boyunca devam edeceğini açıkladı.

Açıklamada, Prizren’i başkent Priştine’ye bağlayan otobanın temizlendiği ve ulaşımın güvenli bir şekilde sağlanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

