Kosova'da Kar: Prizren'de Kartpostallık Görüntüler

Kosova'da Kar Yağışı Prizren'de Kartpostallık Görüntüler Oluşturdu

Yoğun kar hayatı etkiledi, yetkililer uyarıyor

Kosova, son iki gündür aralıksız devam eden şiddetli yağışların ardından dün gece yarısından sonra başlayan kar yağışıyla beyaza büründü.

Ülkenin birçok bölgesi sel ve su baskınlarıyla mücadele ederken, güneydeki Prizren şehrinde yoğun kar etkili oldu ve kentte kartpostallık görüntüler oluştu.

Hava sıcaklığı eksi 8 dereceye kadar düşerken, yetkililer kar yağışının önümüzdeki üç gün boyunca devam edeceğini açıkladı.

Açıklamada, Prizren’i başkent Priştine’ye bağlayan otobanın temizlendiği ve ulaşımın güvenli bir şekilde sağlanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

