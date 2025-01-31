KPSS ile 4 İlde Zabıta ve İtfaiye Memuru Alımı Başladı

Kamu sektöründe iş bulma umudu artıyor! Resmi Gazete'de yayınlanan ilanlarla birlikte, İstanbul, Muğla, Aydın ve Osmaniye gibi farklı illerde zabıta memuru ve itfaiye eri alımları başlamıştır. Kamu personeli olma hayali olan birçok aday için yeni bir fırsat kapısı aralanıyor.

İstanbul Sultanbeyli Zabıta Alımı

Sultanbeyli Belediyesinden gelen açıklamada, belediye bünyesinde zabıta memuru olarak görev almak isteyen adaylar için çeşitli eğitim seviyeleri dikkate alınarak alım yapılacağı belirtildi. Alımda şartlar önemli ölçüde kolaylaştırılmış durumda.

Zabıta Memuru Pozisyonları:

Zabıta Memuru (GİH, Kadro Derecesi: 11) - Kadro Adedi: 15 - Nitelikler: Ortaöğretim mezunları, en az (B) sınıfı sürücü belgesi, KPSS: P94, en az 70 puan.

- Kadro Adedi: 15 - Nitelikler: Ortaöğretim mezunları, en az (B) sınıfı sürücü belgesi, KPSS: P94, en az 70 puan. Zabıta Memuru (GİH, Kadro Derecesi: 9) - Kadro Adedi: 10 - Nitelikler: Halkla ilişkiler, gıda teknolojisi gibi bölümlerden mezun, KPSS: P93, en az 70 puan.

- Kadro Adedi: 10 - Nitelikler: Halkla ilişkiler, gıda teknolojisi gibi bölümlerden mezun, KPSS: P93, en az 70 puan. Zabıta Memuru (GİH, Kadro Derecesi: 8) - Kadro Adedi: 15 - Nitelikler: Lisans mezunları, en az (B) sınıfı sürücü belgesi, KPSS: P3, en az 70 puan.

Muğla Datça Zabıta Alımı

Datça Belediye Başkanlığı, zabıta memuru pozisyonları için ihtiyaç duyulan ilanları yayınladı. Zabıta memuru olarak görev almak isteyen adaylar için detaylar şöyle:

Zabıta Memuru Pozisyonları:

Zabıta Memuru (GİH, Kadro Derecesi: 8) - Kadro Adedi: 1 - Nitelikler: Metalurji ve malzeme mühendisliği veya yerel yönetim bölümü mezunu, KPSS: P3, en az 65 puan.

- Kadro Adedi: 1 - Nitelikler: Metalurji ve malzeme mühendisliği veya yerel yönetim bölümü mezunu, KPSS: P3, en az 65 puan. Zabıta Memuru (GİH, Kadro Derecesi: 8) - Kadro Adedi: 1 - Nitelikler: Elektrikli cihaz teknolojisi veya elektronik teknolojisi önlisans mezunu, KPSS: P93, en az 65 puan.

- Kadro Adedi: 1 - Nitelikler: Elektrikli cihaz teknolojisi veya elektronik teknolojisi önlisans mezunu, KPSS: P93, en az 65 puan.

Aydın Kuşadası Zabıta Alımı

Kuşadası Belediye Başkanlığı, zabıta memuru olarak ilk kez atanmak üzere alım yapacak. Aşağıda pozisyonun detayları yer almakta:

Zabıta Memuru Pozisyonu:

Zabıta Memuru (GİH, Kadro Derecesi: 9) - Kadro Adedi: 6 - Nitelikler: Herhangi bir lisans mezunu, en az (B) sınıfı sürücü belgesi, KPSS: P3, en az 60 puan.

- Kadro Adedi: 6 - Nitelikler: Herhangi bir lisans mezunu, en az (B) sınıfı sürücü belgesi, KPSS: P3, en az 60 puan.

Osmaniye İtfaiye Eri Alım İlanı

Osmaniye Belediye Başkanlığı, itfaiye eri alımı gerçekleştirecek. Bu ilan, acil durum yönetimi ve yangın güvenliği alanında çalışmayı hedefleyen adaylar için oldukça önemli bir fırsat sunuyor.

İtfaiye Eri Pozisyonu: