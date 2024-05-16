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KPSS puanı olana yüksek maaşlı fırsat! Üniversiteye sözleşmeli personel alımı yapılacak

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, kadrosuna yeni personel katmak için ilan verdi. Adayların KPSS ve YDS puanlarına göre belirlenecek olan personel sayıları, haberimizde detaylı olarak yer alıyor.

Yayın Tarihi: 16.05.2024 10:11
Güncelleme Tarihi: 16.05.2024 10:11
KPSS puanı olana yüksek maaşlı fırsat! Üniversiteye sözleşmeli personel alımı yapılacak

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, kendi kadrosunu güçlendirmek amacıyla sözleşmeli bilişim personeli pozisyonları için yeni bir iş ilanı duyurdu. Resmi Gazete'de kısa süre önce yer alan habere göre, üniversite bünyesindeki Bilgi İşlem Daire Başkanlığı için sözleşmeli personel alımı yapılacak. Bu fırsat, bilişim alanında kariyer yapmak isteyen profesyoneller için önemli bir adım olabilir.

iş ilanı

Pozisyon Dağılımı ve Aday Kriterleri:

  Açık Pozisyon: 2 Yazılım Geliştirme Uzmanı

  •   Başvuru Koşulları: Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi'nin sözleşmeli pozisyonları için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen genel şartları yerine getirmeleri şarttır. Bunun yanı sıra adayların;
  •   Mühendislik fakültelerinin dört yıllık lisans programlarından diploma sahibi olmaları,
  •   2022 KPSS'de P3 puan türünden asgari 70 puan elde etmiş olmaları,
  •   YDS'de İngilizce dil alanında belirli bir puan seviyesine ulaşmış olmaları,
  •   İlgili mesleki yeterliliklere ve niteliklere sahip olmaları beklenmektedir.

KPSS şartı aranmaksızın personel alımı gerçekleştirilecek! Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, KPSS puanına sahip olmayan adayların da başvurularını kabul edecek. Yine de, KPSS puanı bulunan adaylar için değerlendirme sürecinde bir üstünlük sağlanacak.

Başvuru Süreci Ne Zaman Başlıyor?

Üniversitenin sözleşmeli bilişim personeli alım süreci 13 Mayıs 2024 tarihinde başlayacak ve adayların başvurularını 27 Mayıs 2024 tarihine kadar tamamlamaları gerekecek. Bu tarihler arasında, ilgili adaylar fırsatı değerlendirmek için başvuruda bulunabilirler.

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