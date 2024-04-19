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KPSS şartı kaldırıldı! Sahil Güvenlik Komutanlığı 3 şarta göre personel alımı yapacak

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na 35 kişilik personel alımı yapılacak.

Yayın Tarihi: 19.04.2024 00:17
Güncelleme Tarihi: 19.04.2024 00:17
KPSS şartı kaldırıldı! Sahil Güvenlik Komutanlığı 3 şarta göre personel alımı yapacak

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın kamu ilanları sayfasında yayınlanan duyuruya göre, Sahil Güvenliğin Ege Onarım Destek Komutanlığı'na armador işçisi, boru tesisatçısı(gemi), elektrikçi(genel, gemi), elektronik teknisyeni(elektronikçi), hidrolikçi, iş makineleri operatörü(ağır kreyinci dahil), kaynakçı (oksijen ve elektrik), kızakçı(gemi), mekanikte-deniz motorları, ölçü aletleri teknisyeni(gemi), tekne ustası, raspacı, metal sac işleme ustası, takım-avadanlık bakım ve onarımcısı, tesviyesi ünvanları kapsamında personel alımı yapılacaktır.

Sahil Güvenlik 35 işçi Alım Şartları

Türk asıllı yabancıların Türkiye'de meslek veya sanatlarını serbestçe icra edebilmeleri, kamu veya özel kurum veya işyerlerinde çalışabilmeleri hakkında 2527 sayılı Kanunun hükümleri saklı kalmak koşuluyla;

- Türk vatandaşı olmak,

- Başvuru sırasında 18 yaşından büyük, 35 yaşını aşmamı olmak,

- Son başvuru tarihinde İŞKUR tarafından yayımlanan işgücü gereksinimlerinde belirtilen konuda lisans diplomasına veya yüksek lisans derecesine sahip olmanız gerekmektedir.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na 35 kişilik personel alımı

Başvuru tarihi ve yeri

Sahil Güvenlik personel alım başvurularının 22-26 Nisan 2024 tarihlerinin arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Bölge Müdürlükleri ile İlçe Hizmet Merkezlerine veya internet (www.iskur.gov.tr) üzerinden yapılması gerekiyor.

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