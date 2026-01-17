Kütahya’da Fedakâr İmam Celal Arslan’dan Örnek Davranış

Saklar Köyü Camii’ni kendi imkânlarıyla yeniledi

Kütahya’nın Saklar Köyü Camii İmam Hatibi Celal Arslan, görev yaptığı caminin bahçesinde bulunan yıpranmış duvarlar ve kapıları kendi imkânlarıyla boyayarak örnek bir davranış sergiledi.

Celal Arslan, yalnızca din görevlisi olarak değil, aynı zamanda bir din gönüllüsü olduğunu da gösterdi. Cemaatinin de desteğini alarak cami bahçesinin bakım ve onarımını bizzat üstlenen Arslan, duvar ve kapıları boyayarak caminin daha düzenli ve estetik bir görünüme kavuşmasını sağladı.

Saklar köyü sakinleri, camilerine gösterdiği özverili ilgiden dolayı İmam Hatip Celal Arslan’a teşekkür etti ve bu örnek davranışın toplumda olumlu karşılandığını vurguladı.

