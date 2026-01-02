Kütahya'da Pazarcılar Tenekede Ateş Yakıp Isınıyor

Kütahya'da pazarcılar tenekede ateş yakarak ısınıyor

Pazar esnafı soğukla sokakta mücadele ediyor

Kütahya'da soğuklardan etkilenen pazarcı esnafı, tezgahlarının yanına koydukları tenekede ateş yakarak ısınıyor.

Pazarda dolaşan vatandaşların da zaman zaman yararlandığı ısınma uygulamasını mecburen yaptıklarını belirten pazar esnafı, "Kapalı alanda tezgah açmadığımız için soğuklardan etkileniyoruz. Bu nedenle teneke içerisinde kömür ve odun yakarak ısınmaya çalışıyoruz. Müşterilerimizde gelip ısınıyorlar" dediler.

Bazı esnaf ise kış nedeniyle tezgahlarının üzerine çadır kurarken, çadırlarının içerisine odun sobası yerleştirerek ısınma ihtiyaçlarını gideriyorlar.

Kütahya’da son 3 gündür hava sıcaklığı eksi 1 ile eksi 14 arasında değişiyor.

