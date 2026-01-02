DOLAR
Kütahya'da Pazarcılar Tenekede Ateş Yakıp Isınıyor

Kütahya'da pazarcılar, tezgah kenarındaki tenekede kömür ve odun yakarak soğuk havada ısınıyor; bazıları çadır ve odun sobası tercih ediyor. Sıcaklık eksi 1 ile eksi 14.

Yayın Tarihi: 02.01.2026 09:58
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 10:07
Pazar esnafı soğukla sokakta mücadele ediyor

Kütahya'da soğuklardan etkilenen pazarcı esnafı, tezgahlarının yanına koydukları tenekede ateş yakarak ısınıyor.

Pazarda dolaşan vatandaşların da zaman zaman yararlandığı ısınma uygulamasını mecburen yaptıklarını belirten pazar esnafı, "Kapalı alanda tezgah açmadığımız için soğuklardan etkileniyoruz. Bu nedenle teneke içerisinde kömür ve odun yakarak ısınmaya çalışıyoruz. Müşterilerimizde gelip ısınıyorlar" dediler.

Bazı esnaf ise kış nedeniyle tezgahlarının üzerine çadır kurarken, çadırlarının içerisine odun sobası yerleştirerek ısınma ihtiyaçlarını gideriyorlar.

Kütahya’da son 3 gündür hava sıcaklığı eksi 1 ile eksi 14 arasında değişiyor.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

