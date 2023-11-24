Lahana turşusu kurarken yapılan büyük hata! Lahanayı eritip tadının bozulmasına neden oluyor

Lahana güçlü bir vitamin deposudur. Turşunun yapılması onu daha da ağız sulandıran bir lezzete dönüştürür ve gücünü artırır. Lahana turşusu lahananın besin değerini arttırmanın bir yoldur. Lahana ayrıca C vitamini ve K vitamini ihtiyacını karşılarken, turşu vücutta antioksidan özellik gösterir. Ancak turşu yapımında yapılan hatalar vardır. Bu hatalara dikkat edilmezse lahana turşusu eriyecektir.

PÜF NOKTA: 7-8 TANE ATARSANIZ DAHA KITIR TURŞUNUZ OLUR

Pratikella' nın tarifine göre, konserve lahana turşusunun kıtırlığını artırmak ve daha uzun süre dayanmasını sağlamak için 7-8 nohut eklenmelidir.





Nohutla yapılan turşular daha uzun süre dayanır ve lezzetlidir.

Kıtır lahana turşusu için malzemeler;

1 orta boy lahana

8 yemek kaşığı tuz

10-15 diş sarımsak

3 su bardağı üzüm sirkesi

1 bardak içme suyu

10 tane karabiber (isteğe bağlı)





Lahana turşusu tarifi ve püf noktaları:

Lahananın sert dış kabuğunu çıkarın. Lahanayı bıçakla istediğiniz büyüklükte kesin.

Lahanayı büyük bir kaseye koyun, üzerine kaya tuzu serpin ve elinizle karıştırın. 30 dakika boyunca bekletin.

İstediğiniz büyüklükte bir kavanoza 1-2 diş sarımsak ve karabiber koyun. Lahanayı kavanozun içine yerleştirin.

Sirke ve suyu dökün. Sarımsak ve karabiberi ekleyin ve kavanozun kapağını kapatın. Güneş görmeyen bir yerde saklayın.

20-25 gün sonra turşu hazırdır. Afiyetle tüketebilirsiniz.





Not: Bu çok lezzetli lahana turşusunun gereğinden fazla tüketilmesi yan etkilere neden olabilir. Alerjiye ve vücutta şişmeye neden olabilir. Bu nedenle hiçbir turşu sağlık için gereğinden fazla tüketilmemelidir.

LAHANA, BİR VİTAMİN HAZİNESİ

Lahana turpgillerden bir sebzedir. Beyaz, kırmızı, mor, lacivert ve savoy dahil olmak üzere çeşitli renk ve türlerde bulunur. Lahana C vitamini, K vitamini, folik asit, potasyum, kalsiyum ve lif açısından oldukça zengindir.





Lahananın faydaları;

- Lahana C vitamini açısından zengin bir sebze olmasından dolayı bağışıklık sistemini güçlendirici etkiye sahiptir. C vitamini bir antioksidandır ve bağışıklık sistemini güçlü tutmaya yardımcı olur.

- Kanser riskini azaltır. Lahana kanser karşıtı özelliklere sahip antioksidanlar içerir. Bu antioksidanlar kanser hücrelerinin büyümesini ve yayılmasını önlemeye yardımcı özelliktedir.

- Kalp sağlığını destekler. Lahana, kan basıncını düşüren ve kolesterolü kontrol eden potasyum açısından zengindir. Lahanadaki antioksidanlar ayrıca kalp hastalığı riskini artıran iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olur.

- Sindirimi iyileştirir. Lahana lif açısından zengindir. Lif bağırsak hareketlerini düzenler ve kabızlığı önler.

- Ödemin giderilmesine yardımcı olur. Lahana idrar söktürücü özelliğe sahiptir. İdrar söktürücü özelliği vücuttaki fazla suyun atılmasına yardımcı olur.

- Göz sağlığını destekler. Lahana A vitamini açısından zengindir. A vitamini bir antioksidandır ve sağlıklı gözlerin korunmasına yardımcı olur.

- Cildi korur. Lahana C vitamini açısından zengindir. C vitamini kolajen üretimini destekler ve cildin elastikiyetini korumaya yardımcı olur.

Lahana, sağlıklı bir diyete dahil edilebilecek çok yönlü bir sebzedir. Çiğ, pişmiş veya fermente edilmiş olarak yenebilir.

Lahananın faydalarından yararlanmak için haftada en az iki kez tüketilmesi önerilir. Lahana salatalarda, çorbalarda, yemeklerde ve fermente ürünlerde kullanılabilir.





LAHANA TURŞUSUNU ERİTMEYİN !

Sağlıklı bir kış için lahana turşusu her yıl mutlaka yapılmalı ve tüketilmelidir. Lahana turşusu yaparken erimesini istemezsiniz. Çıtır çıtır lahana turşusu yapmak aslında o kadar da zor değil.

Lahana turşusunun erimesini önlemek için sirke kullanın. Eğer çok fazla limon tuzu kullanırsanız lahana turşusu eriyecektir. Sirke ve limon tuzu arasında bir denge kurulması gerekir. Aksi takdirde, lezzetİ zarar görecektir.