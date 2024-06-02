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Lise diploması olanlara 4B personel alımı! Başvurular internetten yapılacak

Milyonlarca işsiz vatandaşa önemli bir istihdam haberi geldi. Başvurunun ne zaman ve nasıl yapılacağı, aday şartları ve başvurulan pozisyonlar ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Detaylar haberimizde...

Yayın Tarihi: 02.06.2024 21:21
Güncelleme Tarihi: 02.06.2024 21:21
Lise diploması olanlara 4B personel alımı! Başvurular internetten yapılacak

İş arayanlara bayram öncesi müjde! Kurban Bayramı yaklaşıyorken o üniversiteden işsiz olan iş arayan vatandaş için istihdam haberi geldi. İşte detaylar…

dizi

EN AZ LİSE KAMU PERSONELİ ALIMI! İKAMET ŞARTSIZ ONLİNE BAŞVURU

Kamu kurumlarında en az lise düzeyinde sözleşmeli memur istihdam edilecektir. Başvuru sürecini, gereklilikleri ve gerekli bilgileri bu yazımızda okuyabilirsiniz. Detaylar burada.

Kamu kurumlarında, en azından ortaöğretim kurumlarında sözleşmeli memur istihdam edilecektir. Başvuru sürecini, gereklilikleri ve gerekli bilgileri için tüm ayrıntılar haberimizde...

Devlet memurlarının çevrimiçi sözleşmelerle işe alınmasını kabul edin.

KPSS'de öne çıkan puanlara göre mülakatsız yüz yüze randevu alınacaktır.

İkamet şartı olmaksızın üniversite çalışanı alımına ilişkin başvuru, süreç ve gerekli tüm bilgileri hazırladık. Ayrıntılar haberimizde...

MEMUR ALIMI BAŞVURU GENEL KOŞULLARI

Kamu Hizmeti Kanunu şartlarını taşımanız, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanız, askerlik yapmamış olmanız ve KPSS 2022'den en az 70 puan ve üzeri puan almanız gerekmektedir.

KAMU MEMUR ALIMI BAŞVURU MEZUNİYET ŞARTLARI NELERDİR?

Büro Personeli alımı için “Ekonomi, İktisat, İş İdaresi ve İktisat, Ekonomi ve İdari Bilimler, Ekonomi-Yönetim Bilimleri, Ekonomi Politik ve Toplum Felsefesi” lisans; “İşletme-Ekonomi, İşletme-İktisat, Ekonomi ve Finans” lisans; “İşletme, İşletmecilik, İşletme-Maliye, İş İdaresi, İş İdaresi ve İktisat, Yönetim ve Organizasyon, Yönetim Bilimleri, Yönetim Bilimleri ve Liderlik, Muhasebe-Finansman, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Pazarlama”; “Maliye, Muhasebe ve Maliye veya Maliye-Muhasebe” lisans mezunu olmak şartları var. Destek Personeli (Temizlik) alımı için lise mezunu olmak, erkek olmak, 18 yaşını tamamlamış olmak koşulu yer alıyor.

TARSUS ÜNİVERSİTESİ MEMUR ALIMI BAŞVURU SÜRECİ NASIL OLACAK?

Tarsus Üniversitesi'nin 4/B sözleşmesi kapsamındaki memur alımlarına ilişkin prosedürler ve prosedürler 27 Mayıs 2024 tarihine kadar iletilebilecek. Adaylar, kılavuzda belirtildiği şekilde online başvuru yapabilecek.

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