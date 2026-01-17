Mahmudiye'de Miniklere Kur’an-ı Kerim’e Geçiş ve Karne Merasimi

Mahmudiye İlçe Müftülüğü bünyesindeki Merkez 4-6 Yaş Kur’an Kursu öğrencileri için Kur’an-ı Kerim’e Geçiş ve Karne Merasimi düzenlendi. Tören, kursiyerlerin eğitim yolculuğunda önemli bir dönüm noktasını işaret etti.

İlçe Müftü Vekili Çağlayan'dan teşekkür ve iyi dilekler

Programa katılan İlçe Müftü Vekili İdris Çağlayan, törende emeği geçen Kur’an kursu öğreticilerine teşekkür etti. Çağlayan, merasim sonunda minik öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar diledi ve katılımcılara yönelik takdirlerini iletti.

Etkinlik, öğrencilerin Kur’an-ı Kerim’e geçiş süreçlerinin ve dönem sonu karnelerinin verildiği anlamlı bir program olarak kayda geçti.

