Malatya'da 9 bin 659 Sosyal Konutun Kurası Bugün — Murat Kurum Katılıyor

Malatya'da sosyal konut heyecanı: Kura bugün çekiliyor

Bakan Murat Kurum saat 12.00'de katılacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurumun katılımıyla Malatya'da 9 bin 659 sosyal konut için kura töreni bugün gerçekleştirilecek.

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 81 ilde başlatılan ve toplam 500 bin sosyal konutun inşa edileceği proje dâhilinde düzenlenen kura, Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılacak.

Törende yaklaşık 9 bin 659 hak sahibi için kura çekimi yapılacak ve süreç bugün saat 12.00'de başlayacak. Kurayla ilgili ayrıntılar yetkililer tarafından takip edilecek.

