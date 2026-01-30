Malatya’da Çocukların Kar Neşesi: Tepsi ve Bidonlarla Kaydılar

Malatya’da etkili olan kar yağışı, mahalleli çocuklar için eğlenceye dönüştü. Yazıhan ilçesine bağlı Böğürtlen Mahallesinde, kar kalınlığının yer yer yarım metreyi bulması üzerine bölgedeki çocuklar soğuğu umursamadan dışarı çıktı.

Çocuklar, ellerine geçen tepsi ve bidon gibi malzemeleri kullanarak sokaklarda kaydı ve karın tadını doyasıya çıkardı. Basit gereçlerle yapılan kayışlar, mahallede renkli görüntüler oluşturdu.

Renkli Görüntüler Kameralara Yansıdı

Mahalledeki neşe ve coşku, çevredekilerin ve kameralara yansıdı. Kısa süreli ama keyifli anlara sahne olan görüntüler, karın yerel yaşamda oluşturduğu sevinci gözler önüne serdi.

