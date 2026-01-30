Malatya’da Çocukların Kar Neşesi: Tepsi ve Bidonlarla Kaydılar

Malatya'nın Yazıhan ilçesi Böğürtlen Mahallesi'nde yarım metreyi bulan karı fırsat bilen çocuklar, tepsi ve bidonlarla kayarak eğlendi.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 10:57
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 11:13
Malatya’da etkili olan kar yağışı, mahalleli çocuklar için eğlenceye dönüştü. Yazıhan ilçesine bağlı Böğürtlen Mahallesinde, kar kalınlığının yer yer yarım metreyi bulması üzerine bölgedeki çocuklar soğuğu umursamadan dışarı çıktı.

Çocuklar, ellerine geçen tepsi ve bidon gibi malzemeleri kullanarak sokaklarda kaydı ve karın tadını doyasıya çıkardı. Basit gereçlerle yapılan kayışlar, mahallede renkli görüntüler oluşturdu.

Renkli Görüntüler Kameralara Yansıdı

Mahalledeki neşe ve coşku, çevredekilerin ve kameralara yansıdı. Kısa süreli ama keyifli anlara sahne olan görüntüler, karın yerel yaşamda oluşturduğu sevinci gözler önüne serdi.

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

