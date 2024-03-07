Maliye Bakanlığı yeni memurlarını arıyor! Memur olmak için KPSS puanı yeter!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yaptığı açıklamayla 400 personel alımı başvurularının yarın (4 Mart) itibariyle başlayacağını duyurdu. Bu alımlar, sınavla defterdarlık uzman yardımcısı pozisyonları için gerçekleştirilecek. Resmi Gazete'de yer alan duyuruda, başvuruların 15 Mart tarihine kadar devam edeceği belirtildi.

Başvuru yapacak adaylardan beklenen genel ve özel şartlar bulunuyor. Genel şartlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen kriterleri içeriyor. Adayların sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmaları gerekiyor. Başvuruların süresi içinde tamamlanmış olması ve Tablo 2'de belirtilen öğrenim şartlarına sahip olma koşulları da aranıyor. Ayrıca, adayların Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 veya 2023 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) katılarak belirtilen puan türlerinden en az 65 puana sahip olmaları gerekiyor.





Başvurular, 4 Mart ile 15 Mart 2024 tarihleri arasında e-Devlet sistemi üzerinden veya Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın resmi internet platformları olan Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve e-insan platformu üzerinden gerçekleştirilecek. Sınav başvuru ekranı kullanılarak elektronik ortamda yapılan başvuruların kabul edileceği belirtildi. Adaylar, başvuru tarihlerine dikkat ederek gerekli belgelerle başvurularını gerçekleştirebilecekler.







