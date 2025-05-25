'Mehmed: Fetihler Sultanı' Oyuncuları, Edirne'de Gençlerle Buluştu

TRT'de yayımlanan 'Mehmed: Fetihler Sultanı' dizisi oyuncuları, İstanbul'un fethinin 572. yılı dolayısıyla Edirne'de düzenlenen etkinlikte gençlerle buluştu.

Edirne Valiliği'nin koordinasyonunda, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından organize edilen 'İstanbul'un Fethi Edirne'den Başlar' etkinlikleri kapsamında 'Edirne'den İstanbul'a Bir Kutlu Fetih Yürüyüşü' söyleşisi gerçekleştirildi.

Peykler Medresesi Mimar Sinan Genç Ofis'te düzenlenen söyleşiye, dizide 'Evrenesoğlu Ali Bey' rolünü üstlenen Serdar Gökhan, 'Saruca Paşa' karakterini canlandıran Recep Çavdar, 'Malkoçoğlu' olarak tanınan Kenan Çoban, 'Ulubatlı Hasan' rolünde Sidar Tublek, 'Akıncı Mustafa' karakterinde Mustafa Kaya ve 'İshak Paşa' olarak Ertuğrul Postoğlu katıldı.

Vali Yunus Sezer'in yönetimindeki söyleşide, oyuncular diziyle ilgili görüşlerini paylaştı ve gençlerin sorularını yanıtladı. Vali Sezer, Edirne'nin Osmanlı tarihindeki önemi hakkında bilgiler vererek, 'Edirne, İstanbul'un fetih ruhunun doğduğu yerdir' şeklinde konuştu.

Sezer, açıklamalarında Edirne'nin, fetih ruhunun yaşatıldığı tarihi bir kent olduğunu vurgulayarak, "Fetih ruhunun devam etmesi çok önemli. İstanbul'un fethi bir sonuçtur, ama bu işin başlangıcı Edirne'dir" ifadelerini kullandı.

Serdar Gökhan, etkinlikte yer almaktan mutluluk duyduğunu belirterek, 'Edirne, ülkemiz için İstanbul'dan bile daha önemli bir şehir' ifadesini kullandı. Gökhan, genç oyunculara da 'Oynadığınız rolü benimseyin' tavsiyesinde bulundu.

Recep Çavdar ise İstanbul'un fethinin gelecek kuşaklara aktarılması açısından düzenlenen etkinliklerin önemine dikkat çekerek, bu tür projelerde yer almanın kariyeri için büyük bir anlam taşıdığını dile getirdi.

Ertuğrul Postoğlu, dönem dizilerinin oyunculara sağladığı kazanımlara vurgu yaparak, 'Zorlanmak, bir oyuncunun en sevdiği şeydir' dedi. Dizi süreçlerinde birbirlerine destek olduklarını ekledi.

Sidar Tublek, Kenan Çoban ve Mustafa Kaya da söyleşiye katılarak dizi üzerine düşüncelerini paylaştı ve soru cevap kısmında gençlerin merak ettiklerine yanıt verdiler.

TRT'de yayımlanan "Mehmed: Fetihler Sultanı" dizisi oyuncuları, İstanbul'un fethinin 572. yılı dolayısıyla Edirne'de düzenlenen söyleşide gençlerle buluştu. Edirne Valiliği koordinasyonunda İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce organize edilen "İstanbul'un fethi Edirne'den başlar" etkinlikleri kapsamında "Edirne'den İstanbul'a Bir Kutlu Fetih Yürüyüşü" söyleşisi düzenlendi. Peykler Medresesi Mimar Sinan Genç Ofis'te gerçekleştirilen söyleşiye, dizide "Evrenesoğlu Ali Bey" rolünü canlandıran Serdar Gökhan (sağ 3), "Saruca Paşa" rolündeki Recep Çavdar (sağda), "Malkoçoğlu" rolündeki Kenan Çoban (sağ 2), "Ulubatlı Hasan" rolündeki Sidar Tublek (sol 3), "Akıncı Mustafa" rolündeki Mustafa Kaya (sol 2) ve "İshak Paşa" rolündeki Ertuğrul Postoğlu (solda) katıldı. Vali Yunus Sezer (ortada), söyleşinin yöneticiliğini üstlendi.

TRT'de yayımlanan "Mehmed: Fetihler Sultanı" dizisi oyuncuları, İstanbul'un fethinin 572. yılı dolayısıyla Edirne'de düzenlenen söyleşide gençlerle buluştu. Edirne Valiliği koordinasyonunda İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce organize edilen "İstanbul'un fethi Edirne'den başlar" etkinlikleri kapsamında "Edirne'den İstanbul'a Bir Kutlu Fetih Yürüyüşü" söyleşisi düzenlendi. Peykler Medresesi Mimar Sinan Genç Ofis'te gerçekleştirilen söyleşiye, dizide "Evrenesoğlu Ali Bey" rolünü canlandıran Serdar Gökhan (sağ 3), "Saruca Paşa" rolündeki Recep Çavdar (sağda), "Malkoçoğlu" rolündeki Kenan Çoban (sağ 2), "Ulubatlı Hasan" rolündeki Sidar Tublek (sol 3), "Akıncı Mustafa" rolündeki Mustafa Kaya (sol 2) ve "İshak Paşa" rolündeki Ertuğrul Postoğlu (solda) katıldı. Vali Yunus Sezer (ortada), söyleşinin yöneticiliğini üstlendi.