Melek Mızrak Subaşı Ankara'da Özgür Özel ile Görüştü

Ziyaret ve Görüşme

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel ile Ankara programı kapsamında bir araya geldi.

Görüşme, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezinde gerçekleştirildi. Başkan Subaşı, ziyaret sırasında Bilecik ve Bilecik Belediyesi çalışmalarına ilişkin bilgi aktardı.

Başkan Subaşı'nın Açıklaması

Başkan Subaşı ziyarete dair, ‘‘Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezimizde Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ile bir araya geldik. Ülkemizin ve kentlerimizin geleceğine dair ortak aklı, dayanışmayı ve umudu büyüten bu buluşmada; halktan yana, sosyal adaleti önceleyen ve yerelden güç alan bir yönetim anlayışını daha da ileriye taşıma kararlılığımızı bir kez daha paylaştık" ifadelerini kullandı.

BELEDİYE BAŞKANI SUBAŞI GENEL BAŞKAN ÖZGÜR ÖZEL İLE BİR ARAYA GELDİ