Merakla bekleniyordu! Dacia Şubat ayı satış fiyatları belli oldu! Türkiye'nin en çok satan SUV'u bedavadan biraz daha pahalı

2024 Dacia Modelleri ve Sıfır Araba Fiyat Listesi: Şubat Ayı Kampanyaları Dacia’dan Şubat Ayında Özel Fırsatlar

Dacia, Şubat ayında da otomobil almak isteyenlere özel fırsatlar sunuyor. Dacia’nın sıfır araç fiyat listesi, 2024 yılı Şubat ayı güncel kampanyalar, Dacia araç fiyatları, Dacia teknik özellikleri, Dacia bakım ücretleri, Dacia otomobiller hakkında detaylı bilgiler içeriyor.





Dacia Duster, Dacia Sandero, Dacia Sandero Stepway, Dacia Jogger ve Dacia Spring gibi modellerden size uygun olanı seçebilir, Dacia’nın kolay ulaşılabilir hizmet ağı, 7/24 yol yardım servisi, yetkili servis uzmanlığı ve orijinal yedek parça garantisi ile güvenli bir alışveriş yapabilirsiniz.

Dacia Duster Fiyat Listesi ve Teknik Özellikleri





Dacia Duster, Dacia’nın en çok tercih edilen SUV modeli. DUSTER satış fiyatı ise şöyle;

Essential TCe 90 bg: 923.000 ₺

Expression ECO-G 100 bg: 1.095.000 ₺

Essential TCe 150 bg EDC: 1.125.000 ₺

Essential TCe 150 bg 4x4: 1.265.900 ₺

Expression TCe 150 bg 4x4: 1.305.900 ₺

Essential Blue dCi 115 bg 4x4: 1.408.900 ₺

Journey TCe 150 bg EDC: 1.222.000 ₺

Extreme TCe 150 bg EDC: 1.272.000 ₺

Journey Blue dCi 115 bg 4x4: 1.474.900 ₺

Opsiyonlar:

16" Alüminyum jantlar: 18.000 ₺

Metalik Renk: 8.500 ₺

Yedek Lastik: 9.000 ₺

Isıtmalı ön koltuklar: 9.000 ₺

Navigasyon: 9.000 ₺

Eller Serbest Dacia Kart Sistemi: 11.000 ₺

360° Kamera: 15.000 ₺

17'' Alüminyum Alaşımlı Jantlar: 2.500 ₺

Duster’ın motor seçenekleri arasında 90 bg, 100 bg ve 150 bg güç üreten benzinli ve dizel motorlar bulunuyor. Duster’ın bazı modelleri 4x4 çekiş sistemine sahip. Duster’ın yakıt tüketimi ise ortalama 5,1 ile 7,6 litre arasında değişiyor.

Dacia Sandero Fiyat Listesi ve Teknik Özellikleri

Dacia Sandero, Dacia’nın en çok satan hatchback modeli. SANDERO'nun satış fiyatı ise şu şekilde;

Essential Tce 90 bg CVT: 889.000 ₺

Opsiyonlar:

Arka park sensörü: 5.500 ₺

Özel Renk: 8.000 ₺

Metalik Renk: 8.000 ₺

Yedek Lastik: 7.000 ₺

Sandero’nun motor seçenekleri arasında 90 bg güç üreten benzinli ve LPG’li motorlar bulunuyor. Sandero’nun bazı modelleri CVT otomatik şanzımana sahip. Sandero’nun yakıt tüketimi ise ortalama 4,5 ile 6,5 litre arasında değişiyor3.

Dacia Sandero Stepway Fiyat Listesi ve Teknik Özellikleri

Dacia Sandero Stepway, Dacia’nın crossover modeli. Sandero Stepway, Sandero’nun daha yüksek ve sportif bir versiyonu. SANDERO STEPWAY'ın satış fiyatları ise şu şekilde;

Essential Stepway Tce 90 bg: 874.000 ₺

Essential Stepway Eco-G 100 bg: 908.000 ₺

Essential Stepway Tce 90 bg CVT: 919.000 ₺

Expression Stepway Tce 90 bg CVT: 969.000 ₺

Extreme Stepway Tce 90 bg CVT: 1.009.000 ₺

Opsiyonlar:

Media Display (8" Multimedya sistemi, Bluetooth, Apple CarPlay): 17.500 ₺

Metalik Renk: 8.000 ₺

Yedek Lastik: 7.000 ₺

Arka park sensörü: 5.500 ₺

Sandero Stepway’in motor seçenekleri arasında 90 bg ve 100 bg güç üreten benzinli ve LPG’li motorlar bulunuyor. Sandero Stepway’in bazı modelleri CVT otomatik şanzımana sahip. Sandero Stepway’in yakıt tüketimi ise ortalama 4,6 ile 6,6 litre arasında değişiyor.

Dacia Jogger Fiyat Listesi ve Teknik Özellikleri





Dacia Jogger, Dacia’nın yeni aile otomobili. Jogger, 7 koltuklu, geniş ve ferah bir araç. Jogger, 2024 yılı Şubat ayı satış fiyatları ise şu şekilde; JOGGER

Expression Turbo 110 bg 7 koltuklu: 1.073.000 ₺

Expression Turbo ECO-G 100 bg 7 koltuklu: 1.087.000 ₺

Extreme Turbo 110 bg 7 koltuklu: 1.123.000 ₺

Extreme Turbo ECO-G 100 bg 7 koltuklu: 1.137.000 ₺

Opsiyonlar:

Navigasyon Paketi: Navigasyon sistemi, ilave 1 adet USB, ilave 2 adet Hoparlör: 9.000 ₺

Sürüş Destek Paketi: Kör nokta uyarı sistemi ve Ön park sensörü: 10.500 ₺

Teknoloji Paketi: Yüksek konsol ve Elektrikli park freni: 23.500 ₺

16" Alüminyum Jantlar: 18.000 ₺

Eller Serbest Dacia Card sistemi: 11.000 ₺

Konfor Paketi: Kör nokta uyarı sistemi, Ön park sensörü, Yüksek konsol ve Elektrikli park freni: 34.000 ₺

Jogger’ın motor seçenekleri arasında 100 bg ve 110 bg güç üreten benzinli ve LPG’li motorlar bulunuyor. Jogger’ın yakıt tüketimi ise ortalama 5,8 ile 6,3 litre arasında değişiyor.

Dacia Spring Fiyat Listesi ve Teknik Özellikleri





Dacia Spring, Dacia’nın ilk elektrikli otomobili. Spring, uygun fiyatlı, şık ve çevreci bir araç. Spring, 2024 yılı Şubat ayı satış fiyatı ise şu şekilde; SPRING

Extreme Electric 65 bg: 885.000 ₺

Opsiyonlar:

Yedek Lastik: 6.000 ₺

Mod 2 Ev Tipi Şarj Kablosu (AC): 16.000 ₺

Spring’in motoru 65 bg güç üretiyor. Spring’in menzili ise 230 km.



NOT: Dacia fiyatları, yetkili satıcılara göre değişiklik gösterebilir. Güncel fiyatlar için yetkili satıcıya başvurmanızı öneririz.

2024 Dacia modelleri hangileri?



2024 Dacia modelleri arasında Duster, Sandero, Sandero Stepway, Jogger ve Spring bulunuyor.

2024 Dacia modellerinin fiyatları ne kadar?

2024 Dacia modellerinin fiyatları, Şubat ayı itibarıyla 865.000 TL ile 1.449.000 TL arasında değişiyor.

2024 Dacia modellerinin teknik özellikleri neler?

2024 Dacia modellerinin teknik özellikleri, motor gücü, yakıt tüketimi, menzil, bagaj hacmi, boyutlar, güvenlik donanımları gibi kriterlere göre farklılık gösteriyor.

2024 Dacia modellerinin bakım ücretleri ne kadar?

2024 Dacia modellerinin bakım ücretleri, aracın modeline, kilometresine, servisine ve kullanılan parçalara göre değişiyor. Ortalama olarak, Dacia modellerinin bakım ücretleri 5000 TL ile 15.000 TL arasında oluyor.

2024 Dacia modelleri için hangi kampanyalar var?

2024 Dacia modelleri için Şubat ayında özel indirimler, faizsiz kredi seçenekleri, takas avantajları, uzatılmış garanti paketleri gibi kampanyalar bulunuyor. Daha fazla bilgi için Dacia yetkili satıcılarına başvurabilirsiniz.