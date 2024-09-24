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Mercan Dede'nin Antalya Konseri: Sufi Müzik ve Birlik Mesajı

Neyzen Mercan Dede, Antalya'da Sufi müziğiyle dolu unutulmaz bir konser verdi. Mevlana ve Atatürk'le birlik mesajı verdi.

Yayın Tarihi: 24.09.2024 21:34
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 21:34
Mercan Dede'nin Antalya Konseri: Sufi Müzik ve Birlik Mesajı

Mercan Dede, Antalya'da Unutulmaz Bir Konser Verdi

Neyzen Mercan Dede, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ATSO) düzenlediği "Secret Tribe" konserinde hayranlarıyla buluştu.

ATSO Konferans Salonu'nda Büyüleyici Bir Akşam

Etkinlik, Antalya'daki ATSO konferans salonunda gerçekleştirildi. Mercan Dede, Doğu'nun geleneksel Sufi müziğini çağdaş melodilerle birleştirerek dinleyicilere büyüleyici bir akşam sundu.

Özel Eserler ve Anlamlı Mesajlar

Konserinde "Garip" ve "Fani" isimli eserlerini seslendiren Mercan Dede, 4 müzisyen ve bir semazenle birlikte sahne aldı. Konsere gelen dinleyiciler, geleneksel müziğin derinliğine dalarak unutulmaz anlar yaşadı.

Mesajı: Işık ve Destek

Konserin sonunda bir konuşma yapan Mercan Dede, Antalya'da sevenleriyle bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu belirtti. Dede, "Yönümüzü kaybettiğimiz zamanlarda bize yol gösteren iki yıldızımız var. Bunlardan biri Mevlana, diğeri ise Mustafa Kemal Atatürk. Bu iki ışığı takip ettiğimiz sürece aydınlığa çıkacağız," diyerek birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Teşekkürler ATSO

ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Hacısüleyman, konserdeki performansından ötürü Mercan Dede'ye teşekkür ederek ona çiçek takdim etti.

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