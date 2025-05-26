Mersin'de 45. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu Başladı

Mersin'de 45. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Bülent Gönültaş, Türkiye'nin köklü arkeolojik mirasının önemine vurgu yaparak başlayan 45. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Mersin Üniversitesi Prof. Dr. Uğur Oral Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Etkili Açılış Konuşmaları

Etkinlikte, Vali Atilla Toros Mersin’in tarihi ve kültürel zenginliğini öne çıkararak, "Mersin'de yürütülen her bir kazı, insanlık tarihine dair gizli öyküleri gün yüzüne çıkarıyor. Anadolu, kültür atlasında yer alan en kadim sayfalardan biri ve Mersin bu zenginliğin merkezinde yer alıyor," dedi.

Toros, Mersin'in 1027 sit alanı ve 1812 taşınmaz kültür varlığı ile Türkiye’nin en zengin arkeolojik coğrafyalarından biri olduğunu belirtti. Ayrıca, "Kazı çalışmalarının korunması ve nesilden nesile aktarılması bizim sorumluluğumuzdur," ifadesini kullandı.

Geleceğe Yönelik Bilinçli Adımlar

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Bülent Gönültaş ise, bu önemli etkinliğin ülkenin kültürel miras alanındaki köklü bilimsel etkinliklerinden biri olduğunu dile getirdi. Gönültaş, "Cumhuriyetimizin ilk yıllarında temeli atılan Türkiye arkeolojisini daha ileriye taşımak için çalışıyoruz," dedi.

2024 yılı boyunca gerçekleştirilen arkeolojik kazılarla ilgili bilgiler veren Gönültaş, toplamda 432 bildirinin sunulacağını ve 11 farklı ülkeden bilim insanlarının katıldığını aktardı. Bu yıl 173 Türk, 30 yabancı bilim insanının katılımıyla 203 kararnameli kazı, 8 su altı kazısı, 156 kurtarma kazısı ve 60 müze başkanlığında yürütülen çalışmalar sonucunda zengin bir arkeolojik etkinlik takvimi oluşturuldu.

Uluslararası Katılım ve Etkileşim

Bu yıl 45. kez düzenlenen sempozyum, arkeoloji dünyasındaki en prestijli buluşmalar arasında yer alıyor. Bilim insanları, kültürel geçmişe ışık tutacak olmalarından dolayı sempozyum boyunca 270 kazı sonuçları, 96 araştırma ve 66 arkeometri sonuçlarının bulunduğu toplam 432 bildiriyi sunacak.

Etkinlik boyunca, arkeoloji alanında faaliyet gösteren yayınevleri, bilimsel kuruluşlar ve özel şirketler tarafından tanıtım stantları kurulacak. Aynı zamanda, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, bildirileri elektronik kitap formatında araştırmacıların erişimine sunacak.

Sempozyum, 30 Mayıs'ta sona erecek ve Mersin’in arkeolojik ve kültürel değerlerin bir arada değerlendirilmesine olanak tanıyacak.

Mersin'de Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce düzenlenen 45. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu başladı. Dünyanın en saygın bilimsel arkeoloji toplantılarından biri olarak kabul edilen sempozyumun açılışı, Mersin Üniversitesi (MEÜ) Prof. Dr. Uğur Oral Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Mersin'de Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce düzenlenen 45. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu başladı. Dünyanın en saygın bilimsel arkeoloji toplantılarından biri olarak kabul edilen sempozyumun açılışı, Mersin Üniversitesi (MEÜ) Prof. Dr. Uğur Oral Kültür Merkezi'nde yapıldı.