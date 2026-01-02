Mersin Mut'ta Karla Mücadele: Ekipler Yolları Açıyor

Mersin Mut'ta Karla Mücadele Sürüyor

Yurt genelinde etkili olan kar yağışı, Mersin'in yüksek kesimlerini de etkisi altına aldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Mut ilçesindeki kırsal mahallelerde yürüttükleri çalışmayla ulaşımın aksamaması için yoğun mesai harcıyor.

Ekiplerin müdahalesi ve öncelikli noktalar

7/24 görev yapan ekipler, özellikle kar küreme ve tuzlama çalışmaları yaparak kırsal bağlantı yollarını açık tutmayı hedefliyor. Bölgede etkili olan yoğun tipiye rağmen ekipler, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Mersin Büyükşehir Mut Koordinasyon Şube Müdürü Büşra Duman Akçay, özellikle Dağpazarı grup yolu ve Kozlar yaylası yollarında karla mücadele çalışmalarının yapıldığını bildirdi.

Yetkililer, vatandaşlardan ulaşımda zorunlu olmadıkça yüksek kesimlere çıkmamalarını isterken, ekiplerin çalışmalarıyla yolların güvenli hale getirilmesi için çalışmaların devam edeceğini duyurdu.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUT İLÇESİNDE YÜKSEK KESİMLERİNDE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞINA KARŞI 7/24 GÖREV YAPARAK YOL AÇMA, KAR KÜREME VE TUZLAMA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR.