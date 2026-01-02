DOLAR
Mersin Mut'ta Karla Mücadele: Ekipler Yolları Açıyor

Mersin Büyükşehir ekipleri, Mut ilçesinin yüksek kesimlerinde kar küreme ve tuzlama çalışmalarıyla kırsal bağlantı yollarını açık tutmak için aralıksız çalışıyor.

Yayın Tarihi: 02.01.2026 09:47
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 09:49
Mersin Mut'ta Karla Mücadele: Ekipler Yolları Açıyor

Mersin Mut'ta Karla Mücadele Sürüyor

Yurt genelinde etkili olan kar yağışı, Mersin'in yüksek kesimlerini de etkisi altına aldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Mut ilçesindeki kırsal mahallelerde yürüttükleri çalışmayla ulaşımın aksamaması için yoğun mesai harcıyor.

Ekiplerin müdahalesi ve öncelikli noktalar

7/24 görev yapan ekipler, özellikle kar küreme ve tuzlama çalışmaları yaparak kırsal bağlantı yollarını açık tutmayı hedefliyor. Bölgede etkili olan yoğun tipiye rağmen ekipler, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Mersin Büyükşehir Mut Koordinasyon Şube Müdürü Büşra Duman Akçay, özellikle Dağpazarı grup yolu ve Kozlar yaylası yollarında karla mücadele çalışmalarının yapıldığını bildirdi.

Yetkililer, vatandaşlardan ulaşımda zorunlu olmadıkça yüksek kesimlere çıkmamalarını isterken, ekiplerin çalışmalarıyla yolların güvenli hale getirilmesi için çalışmaların devam edeceğini duyurdu.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

