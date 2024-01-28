Miras paylaşımında o sorun çözüldü! Artık bunu yapan pay alacak

Miras hukukuyla ilgili önemli değişikliklerin yaşandığı bu yeni düzenleme, kardeşler arasında miras paylaşımını hızlandırmayı amaçlamaktadır. Babadan ve diğer aile büyüklerinden kalan mirasla ilgili yapılan bu düzenleme, miras paylarının kardeşler arasında daha hızlı bir şekilde devredilmesini sağlayacak. İşte detaylar...





MİRAS HUKUKU İLE İLGİLİ ÖNEMLİ GELİŞME

Yeni düzenleme ile hisseli tapu sahipleri için tapu satışı çözüm yolları aramak yerine, hisseli tapuların devri daha kolay ve hızlı bir süreç haline gelecek. Kardeşler arasında miras paylaşımında yaşanan anlaşmazlıkları ortadan kaldırmak amacıyla getirilen düzenleme ile yazılı olarak yapılan anlaşmaların noter onayına ihtiyaç duyulmayacak, bu da miras paylaşımlarını kolaylaştıracak.





Hisseli tapu almak isteyen vatandaşlar için, Tapu Sicil Müdürlüğü ve noter işlemleri tamamlandıktan sonra sınırlar belirlenecek ve parseller tespit edilecektir. Bu süreç, hisseli tapu sahipleri için daha şeffaf bir satın alma sürecini beraberinde getirecektir. Miras kalan bir evin kardeşlere devri için artık yazılı bir sözleşme yeterli olacak ve hisseli tapuların satışında hissedarların ortak karar alması ve tapu devri işlemlerine bizzat katılması gerekecektir. Bu düzenleme ile kardeşler arasındaki miras paylaşım sürecinde daha fazla esneklik ve kolaylık sağlanmış olacak.

Miras paylaşımı sürecindeki hisseli tapu devrine yönelik yeni düzenlemeler, daha etkili ve hızlı bir miras işlem süreci sunmayı hedefliyor. Bu kapsamda, hissedarlar tüm işlemleri bir avukat aracılığıyla gerçekleştirebilecek ve vekâlet verme seçeneğinden faydalanabilecekler. Satış işlemleri sonrasında hisse sahiplerine düşen paylar ödenecek, tapuda ise tüm hisse sahiplerinin hazır bulunması, işlemlerin sorunsuz tamamlanması için büyük önem taşıyacak.

Yeni düzenlemelerle birlikte, hisseli tapu devri sürecinde avukatların aktif rol alabilmesi, işlemlerin profesyonel bir şekilde yönetilmesine olanak tanıyacak. Vekâlet verme seçeneği ise hissedarların daha esnek bir şekilde işlemlerini yürütebilmesine olanak sağlayacak. Satış işlemlerinin ardından hisse sahiplerinin paylarının ödenmesi, bu düzenleme ile daha düzenli ve hızlı bir şekilde gerçekleşecek.

Tapuda tüm hisse sahiplerinin işlem sırasında hazır bulunmaları, sürecin sorunsuz bir şekilde ilerlemesi açısından büyük bir öneme sahip. Bu durum, her bir hissedarın adil bir şekilde temsil edilmesini ve paylaşımların adaletli bir şekilde gerçekleşmesini sağlayacak.

Yeni düzenlemeler, mirasın hisseli tapu devri aşamasında kardeşler arasındaki anlaşmazlıkları azaltarak, sürecin daha etkin ve kolay bir şekilde tamamlanmasını amaçlıyor. Bu sayede, miras paylaşımı süreci daha şeffaf, hızlı ve adil bir şekilde gerçekleştirilecek, hisseli tapu devri sürecindeki önemli adımlar daha profesyonel bir yönetimle atılacak.