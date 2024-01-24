Montu, botu mağazadan değil ŞOK'tan alın! Ünlü markalar dev indirimle geliyor

ŞOK market, müşterilerine büyük fırsatlar sunan yeni aktüel ürün katalogunu duyurdu. 17 Ocak 2024 - 23 Ocak 2024 tarihleri arasında geçerli olacak ŞOK aktüel listelerinde birbirinden avantajlı indirimler yer alıyor. Çeşitli ürün kategorilerinde cazip fiyatlarla karşımıza çıkan katalogda, özellikle soğuk kış günlerine uygun ürünler dikkat çekiyor. Çift kişilik kışlık flanel nevresim seti 550 TL, çift kişilik Scotch pamuklu battaniye 299 TL, tek kişilik Scotch pamuklu battaniye 249 TL gibi özel indirimlerle müşterilere sunuluyor. İşte detaylar...





ŞOK MARKETTE BÜYÜK İNDİRİMLER

Mutfak ihtiyaçlarına yönelik 80x50 cm dijital baskılı mutfak halısı 219 TL, Sinbo SCO-5060 Airfryer 2.999 TL gibi ürünler de katalogdaki yerini alıyor. Ayrıca, Penti termal külotlu çorap, katlanabilir puf, sherpa çift taraflı kırlent kılıfı gibi soğuk hava koşullarına uygun ürünlerde cazip fiyat avantajları sunuluyor.





ŞOK marketin katalogunda sadece ev tekstili değil, aynı zamanda mutfak eşyaları, oyuncaklar, elektronik ürünler ve daha birçok kategoride ürün yer alıyor. Esse Kahvematik Türk kahvesi makinesi 799 TL, Sütlük 79,95 TL, Gokidy mutfak seti 129 TL gibi ürünlerle evde keyifli anlar yaşamak mümkün. Ayrıca, çeşitli oyuncaklar, hobi ürünleri ve mutfak gereçleri de uygun fiyatlarla müşterilere sunuluyor.

ŞOK marketin sunduğu bu fırsatlarla müşteriler, kaliteli ürünlere uygun fiyatlarla sahip olma imkanına kavuşuyor. Yeni katalog, tüketicilere geniş bir ürün yelpazesi sunarak alışveriş keyfini artırıyor.

ŞOK market, yeni aktüel ürün katalogunu yayınlayarak müşterilere avantajlı alışveriş fırsatları sunuyor. 17 Ocak 2024 - 23 Ocak 2024 tarihleri arasında geçerli olacak katalogda, öne çıkan ürünler arasında dünyaca ünlü markaların outdoor giyim ürünleri ve elektronik cihazlar dikkat çekiyor.

Columbia markasının birbirinden şık montları kadın ve erkek koleksiyonları ile öne çıkıyor. Columbia Bird Mountain Mont Kadın 4.499 TL, Columbia ICY Heights II Kaban Kadın 3.799 TL, Columbia Pike Lake Mont Erkek 2.999 TL gibi ürünlerde büyük indirimler sunuluyor. Ayrıca, Guess, Michael Kors gibi ünlü markaların çanta koleksiyonları da katalogda yer alıyor. Guess Nerina Small Noel Tote Çanta 2.799 TL, Michael Kors Eva Çanta 4.999 TL gibi şık ve kaliteli çantalara uygun fiyatlarla sahip olma fırsatı sunuluyor.

Elektronik ürünlerde de çeşitli avantajlar mevcut. Torc T2 Elektrikli Bisiklet 25.499 TL, RKS 15 Elektrikli Katlanır Bisiklet 13.299 TL gibi şık ve fonksiyonel bisikletlerle, Soultech RB001 Akıllı Temizleme Robotu Vacuum & Mop 4.699 TL, Soultech Q2Teen Hava Temizleyici 2.189 TL gibi kullanışlı ev aletleri cazip fiyatlarla müşterilere sunuluyor.

Ayrıca, Hoover markasının çamaşır makinesi ve çamaşır kurutma makinesi gibi beyaz eşyaları da uygun fiyatlarla müşterilere sunuluyor. Hoover 9 Kg Çamaşır Kurutma Makinesi 14.999 TL, Hoover 10 Kg Çamaşır Makinesi 11.599 TL gibi ürünlerle ev işlerini daha kolay hale getirme imkanı sunuluyor.

Elektronik kategorisinde ise Soultech WellDone Akıllı Tartı 949 TL ve Oppo Enco Buds 2 Bluetooth Kulaklık 589 TL gibi kullanışlı ve modern ürünler katalogda dikkat çekenler arasında bulunuyor.

Bu yeni katalogda müşterilere özel indirimlerle birlikte geniş bir ürün yelpazesi sunularak, alışveriş keyfi artırılmış durumda. ŞOK marketin sunduğu avantajlı katalog, müşterilere kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla alma şansı sunuyor.