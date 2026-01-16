Muğla'da Tarımsal Örgütlenme İçin 2026 Vizyonu Belirlendi

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, il genelindeki 13 ilçede görev yapan bakanlık temsilcileriyle bir araya gelerek, tarımsal amaçlı üretici örgütlerinin 2025 yılı performansını değerlendirdi ve 2026 yılı yol haritasını çizdi.

Toplantının odağı: Denetim, genel kurullar ve kurumsal kapasite

Muğla genelinde tarımsal kalkınmanın temel taşlarından olan üretici örgütlerine ilişkin çalışmalar, İl Müdürlüğü koordinasyonunda yoğun şekilde sürdürüldü. Toplantıda Bakanlık Temsilciliği görevini yürüten personellerin katılımıyla gerçekleştirilen değerlendirmelerde, geride bırakılan 2025 yılı içinde yapılan denetimler, genel kurul süreçleri ve üretici örgütlerinin kurumsal kapasitelerinin artırılmasına yönelik faaliyetler ön plana çıktı.

İl müdürlüğü yetkilileri ile ilçe temsilcileri, sahada karşılaşılan sorunları ve çözüm önerilerini karşılıklı istişare etti. Denetim bulguları, genel kurul uygulamaları ve örgüt yapılarındaki eksiklikler detaylı şekilde ele alındı.

2026 yol haritası ve hedefler

Gelecek döneme ait stratejilerin belirlendiği görüşmede, 2026 yılında hayata geçirilecek projeler ve denetim takvimi üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantıda, tarımsal örgütlerin daha şeffaf, verimli ve üretici odaklı bir yapıda çalışmasının sağlanması hedefi vurgulandı.

Ayrıca, Bakanlık temsilcilerinin bu süreçteki rehberlik ve denetim rollerinin önemi bir kez daha belirtildi; saha uygulamalarıyla uyumlu, hesap verebilir bir örgütlenme modeli oluşturulması için koordinasyonun güçlendirilmesine karar verildi.

