DOLAR
36,1 -0,15%
EURO
37,47 -0,19%
ALTIN
3.350,51 0,12%
BITCOIN
3.467.884,11 -0,99%

Munzur Vadisi Kış Beyazına Büründü: Dronla Görüntülendi

Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki Munzur Vadisi, kışın getirdiği karla beyaza bürünerek ziyaretçilerin ilgisini çekti.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 12:40
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 13:07
Munzur Vadisi Kış Beyazına Büründü: Dronla Görüntülendi

Munzur Vadisi'nin Büyüleyici Kış Manzarası

Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki Munzur Vadisi Milli Parkı ve çevresi, kar yağışının ardından adeta beyaza büründü. Sarp dağların arasında bulunan 1500 rakımlı Ovacık, çetin geçen kış mevsiminin kartpostallık görüntülerini sunuyor.

Doğanın Güzellikleri Ortaya Çıkıyor

Soğuk havanın etkisiyle zirveler sis bulutları ile kaplanırken, meşe, söğüt ve kavak ağaçlarında da kırağı oluşuyor. Son günlerde bölgeye yağan karla birlikte Munzur Vadisi Milli Parkı ve çevresindeki ovalar, beyaz örtüyle kaplandı.

Ziyaretçiler Kar Manzaralarının Tadını Çıkardı

Bölgeyi ziyaret eden bazı doğaseverler, milli park sınırlarında gezinti yaparak bu muhteşem manzaraların fotoğraflarını çekmeyi ihmal etmedi. Munzur Çayı'nın menderesler oluşturarak geçtiği milli parkın karlı manzarası, dron ile görüntülendi.

Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki Munzur Vadisi Milli Parkı ve çevresi, kar yağışının ardından beyaza...

Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki Munzur Vadisi Milli Parkı ve çevresi, kar yağışının ardından beyaza büründü.

Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki Munzur Vadisi Milli Parkı ve çevresi, kar yağışının ardından beyaza...

Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki Munzur Vadisi Milli Parkı ve çevresi, kar yağışının ardından beyaza büründü.

İLGİLİ HABERLER

Devletten Gençlere 15.000 TL Maaş: İŞKUR Gençlik Programı Başlıyor!

PTT Kapınıza Parayı Getiriyor: 2025'te Elektrik Faturalarınıza Devlet Desteği!

Merkez Bankası Faiz İndirimleriyle Kredilerde Yeni Dönem Başladı

Türk Kırmızı Etinde Önemli Destek: Fiyatlar Düşebilir!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzurum'un 'Devamsız İşler' Oyunu Türkiye'yi Geziyor
2
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBB Başkanı Erinç Sağkan'a Hayırlı Olsun Ziyareti Gerçekleştirdi
3
Deterjana para vermeye son! O meyvenin kabukları lekeleri silgi gibi siliyor
4
Munzur Vadisi Kış Beyazına Büründü: Dronla Görüntülendi
5
Orijinal Yazma Eserler ve Taklitlerinin Tespiti İçin Yeni Çalışma
6
Türk Kırmızı Etinde Önemli Destek: Fiyatlar Düşebilir!
7
Emeklilere Müjde! 2025'te Bayram İkramiyesi 4.500 TL-5.000 TL Olacak

Türk Kırmızı Etinde Önemli Destek: Fiyatlar Düşebilir!

Türkiye'de Promosyonda Tarihi Karar: Bursa'da 29 Milyon TL Dağıtıyor

Emeklilere Müjde! 2025'te Bayram İkramiyesi 4.500 TL-5.000 TL Olacak

Emeklilerin Maaşları Tehlike Altında! 1 Ekim 2008 Dikkat!

Merkez Bankası Faiz İndirimleriyle Kredilerde Yeni Dönem Başladı

PTT Kapınıza Parayı Getiriyor: 2025'te Elektrik Faturalarınıza Devlet Desteği!

2025'te Ramazan Pidesi ve Ekmeğine Zam Geldi!

İBB 1.532 Personel Alımı İlanı: Başvurular Başlıyor

THY Sevgililer Günü'ne Özel %40 İndirimli Uçuş Kampanyası Başlattı!

Devletten Gençlere 15.000 TL Maaş: İŞKUR Gençlik Programı Başlıyor!

Yeni Elektrik Düzenlemesinden Muaf Olacaklar Belli Oldu!

İşçilere Rekor Zam: En Düşük Maaş 42 Bin 800 TL