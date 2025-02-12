Munzur Vadisi Kış Beyazına Büründü: Dronla Görüntülendi

Munzur Vadisi'nin Büyüleyici Kış Manzarası

Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki Munzur Vadisi Milli Parkı ve çevresi, kar yağışının ardından adeta beyaza büründü. Sarp dağların arasında bulunan 1500 rakımlı Ovacık, çetin geçen kış mevsiminin kartpostallık görüntülerini sunuyor.

Doğanın Güzellikleri Ortaya Çıkıyor

Soğuk havanın etkisiyle zirveler sis bulutları ile kaplanırken, meşe, söğüt ve kavak ağaçlarında da kırağı oluşuyor. Son günlerde bölgeye yağan karla birlikte Munzur Vadisi Milli Parkı ve çevresindeki ovalar, beyaz örtüyle kaplandı.

Ziyaretçiler Kar Manzaralarının Tadını Çıkardı

Bölgeyi ziyaret eden bazı doğaseverler, milli park sınırlarında gezinti yaparak bu muhteşem manzaraların fotoğraflarını çekmeyi ihmal etmedi. Munzur Çayı'nın menderesler oluşturarak geçtiği milli parkın karlı manzarası, dron ile görüntülendi.

Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki Munzur Vadisi Milli Parkı ve çevresi, kar yağışının ardından beyaza büründü.

Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki Munzur Vadisi Milli Parkı ve çevresi, kar yağışının ardından beyaza büründü.