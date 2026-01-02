DOLAR
Muradiye Şelalesi'ne Ziyaretçi Akını — Van'da Kışın Kartpostallık Görüntüler

Van'ın Muradiye Şelalesi, kar ve kısmen donan görüntüsüyle yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor; doğa, fotoğraf ve turizme katkı sağlıyor.

Yayın Tarihi: 02.01.2026 09:15
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 09:19
Muradiye Şelalesi'ne Ziyaretçi Akını — Van'da Kışın Kartpostallık Görüntüler

Muradiye Şelalesi'ne Ziyaretçi Akını

Kışın beyaz kartpostalı: Van'ın doğal cazibesi

Van'ın Muradiye ilçesinde yer alan ve dört mevsim ayrı bir güzelliğe bürünen Muradiye Şelalesi, beyaza bürünen görüntüsüyle yerli ve yabancı ziyaretçilerin akınına uğruyor.

Yoğun kar yağışı ve kısmen donan şelale, ortaya çıkan görsel şölenle adeta kartpostallık manzaralar sunuyor. Kış aylarında doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenler için şelale, fotoğrafçılar ve aileler tarafından tercih ediliyor.

Şelalenin çevresinde oluşan karın beyazlığı ile coşkun akan sular, ziyaretçilere hem dinlenme hem de fotoğraf çekme imkanı veriyor. Piknik yapanlar ve doğa yürüyüşü gerçekleştirenler, bölgenin sunduğu huzurdan memnun kaldıklarını belirtiyor.

Sezer Aydın, Muradiye Şelalesi'nin Van'ın en önemli doğal güzelliklerinden biri olduğunu vurgulayarak manzaranın büyüleyici olduğunu ifade etti.

Yetkililer artan ziyaretçi sayısına dikkat çekerek doğal alanların korunması konusunda vatandaşlara duyarlılık çağrısında bulunuyor. Açıklamalarda, şelalenin hem turizme katkı sağladığı hem de bölge ekonomisini canlandırdığı vurgulanırken özellikle hafta sonları yoğunluğun arttığı belirtiliyor.

Doğal güzelliği ve etkileyici manzarasıyla Muradiye Şelalesi, Van'a gelenlerin uğrak noktalarından biri olmaya devam ediyor.

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

