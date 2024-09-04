Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Narin Soruşturmasında Şok Gelişme: Tutuklu Amca Salim Güran'ın Aracındaki Örnekler Narin'e Ait Çıktı!

Tutuklu amca Salim Güran'ın aracında bulunan kan ve diğer örnekler Narin'e ait çıktı. Detaylar haberimizde!

Yayın Tarihi: 04.09.2024 15:56
Güncelleme Tarihi: 04.09.2024 15:56
Narin Soruşturmasında Şok Gelişme: Tutuklu Amca Salim Güran'ın Aracındaki Örnekler Narin'e Ait Çıktı!

Diyarbakır’da 15 gündür kayıp olan Narin’i arama çalışmaları hız kesmeden devam ederken, olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Tutuklu amca Salim Güran’ın aracında bulunan bazı örneklerin kayıp kız çocuğu Narin’e ait olduğu tespit edildi. Bu gelişme, soruşturmanın seyrini değiştirebilecek önemli bir bulgu olarak değerlendiriliyor.

DEPREMDE KULLANILAN CİHAZLARLA ARAMA YAPILDI

Narin'in kaybolduğu tarihlerde köye giriş-çıkış yapan araçları inceleyen jandarma ekipleri, sabah saatlerinde köy yakınlarındaki mezarlık çevresinde arama çalışmalarını sürdürdü. Deprem sırasında kullanılan yer altı görüntüleme cihazları yardımıyla yapılan aramalar, kayıp Narin’in izine ulaşmak için büyük bir titizlikle yürütülüyor.

Narin Soruşturmasında Şok Gelişme: Tutuklu Amca Salim Güran'ın Aracındaki Örnekler Narin'e Ait Çıktı!

Ekiplerin, teknolojik cihazlarla yaptıkları aramalardan henüz somut bir sonuç çıkmasa da, bu çalışmaların devam edeceği bildirildi. Jandarma ekipleri ayrıca çevredeki ormanlık alanlarda ve köy içindeki terk edilmiş binalarda da detaylı bir arama gerçekleştirdi.

ARAÇTA BULUNAN ÖRNEKLERİN DNA ANALİZİ YAPILDI

Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan amca Salim Güran'ın aracında yapılan incelemelerde elde edilen bulgular kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Aracın içinde bulunan kusmuk, kan dokusu ve idrar örnekleri laboratuvar ortamında analiz edilerek DNA karşılaştırması yapıldı. DNA sonuçları, örneklerin kayıp Narin’e ait olduğunu gösterdi. Bu bulgu, Narin’in kaybolmasıyla ilgili soruşturmanın odak noktasını daha da belirgin hale getirdi.

SALİM GÜRAN: "NARİN HİÇ ARACIMA BİNMEDİ"

Tutuklu amca Salim Güran, jandarma tarafından yapılan sorgusunda, Narin'in hiç aracına binmediğini iddia etti. Güran, "Evimin önünde arabam dururken kapıları açık kalmış olabilir. Belki o sırada Narin araca binmiş olabilir," ifadelerini kullandı. Bu açıklama, soruşturmanın yönünü değiştirecek yeni bir inceleme gerektirebilir.

Güran’ın bu ifadesi, soruşturmayı yürüten ekipler tarafından detaylı bir şekilde değerlendiriliyor. Soruşturmanın kapsamını genişleten yetkililer, Salim Güran’ın ifadelerini, elde edilen bulgular ve görgü tanıklarının beyanları ışığında yeniden ele alıyor.

KÖYE GİRİP ÇIKAN ARAÇLAR MERCEK ALTINDA

Soruşturma süresince köy giriş ve çıkışlarını kapsayan güvenlik kameraları ve tanık ifadeleri titizlikle inceleniyor. Narin’in kaybolduğu tarihlerde köye girip çıkan araçların plakaları ve sürücüleri detaylı bir şekilde analiz ediliyor. Bu süreçte, Narin'in kaybolduğu günlerde köydeki hareketliliğin daha da arttığı ve özellikle bazı araçların şüpheli şekilde giriş-çıkış yaptığı tespit edildi.

KÖY HALKI TETİKTE

Narin’in kaybolması, köyde büyük bir endişe yaratmış durumda. Köy halkı, Narin’in bir an önce bulunması için dua ediyor ve yetkililere her türlü yardımı sağlamaya hazır olduklarını belirtiyor. Köylüler, Narin'in bulunabilmesi için köydeki arama çalışmalarına gönüllü olarak katılıyor.

Özellikle çocukları olan aileler, bu süreçte daha temkinli davranarak, çocuklarının güvenliği konusunda daha dikkatli hareket ediyor. Köydeki arama çalışmalarına katılan bir gönüllü, "Narin bizim çocuğumuz gibi, bu olay hepimizi derinden yaraladı. Onu sağ salim bulmak için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız," dedi.

JANDARMA YENİ BULGULARI DEĞERLENDİRİYOR

Elde edilen yeni bulguların ardından, jandarma ekipleri köydeki incelemelerini derinleştiriyor. Şüpheli görülen alanlarda kapsamlı aramalar yapılıyor ve olaya karışma ihtimali olan kişilerin ifadeleri yeniden alınıyor. Özellikle, Salim Güran’ın ifadeleri doğrultusunda, araçtaki bulguların kaynağı ve Narin’in o araca nasıl ve ne şekilde bindiği konusunda detaylı bir inceleme başlatıldı.

AİLELER ENDİŞE İÇİNDE

Narin’in ailesi ve köy halkı, gelecek iyi bir haberi bekliyor. Aile, çocuklarının bulunması için yetkililerden daha fazla yardım talep ederken, toplumun her kesiminden bu konuda hassasiyet gösterilmesini istiyor.

Narin’in kaybolması ve sonrasında gelişen olaylar, hem yerel hem de ulusal kamuoyunda büyük bir yankı uyandırmış durumda. Soruşturma süreci yakından takip edilirken, elde edilen yeni bulguların olayın çözülmesine katkı sağlayıp sağlamayacağı ise merak konusu.

Yetkililer, tüm imkanlarını seferber ederek kayıp Narin’i bulmak ve olayın aydınlatılmasını sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ Eylül 2024 Kampanyası Başvuruları Nasıl Yapılır? E-Devlet Üzerinden Adım Adım Başvuru Rehberi

Tiryakilere bir şok daha! Sigara bu tarihte 5 TL zam geliyor: En ucuz sigara 69 TL'ye yükseliyor

Bu bankada parası olanın hesabına ay sonunda kemiksiz 4 bin 231 TL'ye trink diye yatacak!

O üniversite yüksek maaş ile personel alım ilanını şimdi yayınladı: İşte başvuru şartları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çeyiz hazırlayanlar akın edecek! BİM'de teklisi değil 6'lısı 79 TL
2
Migros indirimin kralını yaptı! Bu fiyatlar sadece 3 gün geçerli olacak
3
Orman Genel Müdürlüğü'nden KPSS'siz yüksek maaşlı personel alım ilanı geldi! Başvuru sayfası açıldı
4
Tarım Kredi market kırmızı et fiyatlarını değiştirdi! Kıyma, kuşbaşı bu fiyata raflarda
5
Adalet Bakanlığı 35 bin TL maaşlı personel alımını duyurdu! 81 ilde başvurular açılıyor
6
Kirada oturana TOKİ’den Müjde! 2+1 3+1 500 adeta konut projesi açıklandı
7
18-50 yaş arası iş arayanlara müjde! Belediyelere yüksek maaşla personel alımı yapılacak

Altın ve Gümüşte Şok Düşüş! Fiyatı Duyan 'Bedava' Gibi Kuyumculara Akın Ediyor

Bu bankanın bankamatiğini kullananlar yaşadı! Banka kartına öyle bir özellik geldi ki...

TOKİ Eylül 2024 Kampanyası Başvuruları Nasıl Yapılır? E-Devlet Üzerinden Adım Adım Başvuru Rehberi

TOGG'dan Eylül ayına özel kampanya! 700 bin TL'ye yüzde 0 faiz imkanıyla Togg'unuza kavuşun

Bu bankada parası olanın hesabına ay sonunda kemiksiz 4 bin 231 TL'ye trink diye yatacak!

O üniversite yüksek maaş ile personel alım ilanını şimdi yayınladı: İşte başvuru şartları

Theo James'in Sürpriz İstanbul Ziyareti

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden 133 Zabıta Memuru Alımı İlanı Az Önce Geldi! En Az 35 Bin TL Maaş

A101 5-11 Eylül 2024 Kataloğu Yayımlandı! Süpürge, Yatak, Bebek Bezi, Un, Şeker, TV, Bisiklet, Tava ve Yüzlerce Ürün Çok Uyguna A101'de

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı En Az 38 Bin TL Maaş ile KPSS Şartsız 47 Memur Alımı Yapacak!

5 Eylül 2024 Perşembe Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, İş ve Sağlık Falı

Tiryakilere bir şok daha! Sigara bu tarihte 5 TL zam geliyor: En ucuz sigara 69 TL'ye yükseliyor