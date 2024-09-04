Narin Soruşturmasında Şok Gelişme: Tutuklu Amca Salim Güran'ın Aracındaki Örnekler Narin'e Ait Çıktı!

Diyarbakır’da 15 gündür kayıp olan Narin’i arama çalışmaları hız kesmeden devam ederken, olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Tutuklu amca Salim Güran’ın aracında bulunan bazı örneklerin kayıp kız çocuğu Narin’e ait olduğu tespit edildi. Bu gelişme, soruşturmanın seyrini değiştirebilecek önemli bir bulgu olarak değerlendiriliyor.

DEPREMDE KULLANILAN CİHAZLARLA ARAMA YAPILDI

Narin'in kaybolduğu tarihlerde köye giriş-çıkış yapan araçları inceleyen jandarma ekipleri, sabah saatlerinde köy yakınlarındaki mezarlık çevresinde arama çalışmalarını sürdürdü. Deprem sırasında kullanılan yer altı görüntüleme cihazları yardımıyla yapılan aramalar, kayıp Narin’in izine ulaşmak için büyük bir titizlikle yürütülüyor.

Ekiplerin, teknolojik cihazlarla yaptıkları aramalardan henüz somut bir sonuç çıkmasa da, bu çalışmaların devam edeceği bildirildi. Jandarma ekipleri ayrıca çevredeki ormanlık alanlarda ve köy içindeki terk edilmiş binalarda da detaylı bir arama gerçekleştirdi.

ARAÇTA BULUNAN ÖRNEKLERİN DNA ANALİZİ YAPILDI

Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan amca Salim Güran'ın aracında yapılan incelemelerde elde edilen bulgular kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Aracın içinde bulunan kusmuk, kan dokusu ve idrar örnekleri laboratuvar ortamında analiz edilerek DNA karşılaştırması yapıldı. DNA sonuçları, örneklerin kayıp Narin’e ait olduğunu gösterdi. Bu bulgu, Narin’in kaybolmasıyla ilgili soruşturmanın odak noktasını daha da belirgin hale getirdi.

SALİM GÜRAN: "NARİN HİÇ ARACIMA BİNMEDİ"

Tutuklu amca Salim Güran, jandarma tarafından yapılan sorgusunda, Narin'in hiç aracına binmediğini iddia etti. Güran, "Evimin önünde arabam dururken kapıları açık kalmış olabilir. Belki o sırada Narin araca binmiş olabilir," ifadelerini kullandı. Bu açıklama, soruşturmanın yönünü değiştirecek yeni bir inceleme gerektirebilir.

Güran’ın bu ifadesi, soruşturmayı yürüten ekipler tarafından detaylı bir şekilde değerlendiriliyor. Soruşturmanın kapsamını genişleten yetkililer, Salim Güran’ın ifadelerini, elde edilen bulgular ve görgü tanıklarının beyanları ışığında yeniden ele alıyor.

KÖYE GİRİP ÇIKAN ARAÇLAR MERCEK ALTINDA

Soruşturma süresince köy giriş ve çıkışlarını kapsayan güvenlik kameraları ve tanık ifadeleri titizlikle inceleniyor. Narin’in kaybolduğu tarihlerde köye girip çıkan araçların plakaları ve sürücüleri detaylı bir şekilde analiz ediliyor. Bu süreçte, Narin'in kaybolduğu günlerde köydeki hareketliliğin daha da arttığı ve özellikle bazı araçların şüpheli şekilde giriş-çıkış yaptığı tespit edildi.

KÖY HALKI TETİKTE

Narin’in kaybolması, köyde büyük bir endişe yaratmış durumda. Köy halkı, Narin’in bir an önce bulunması için dua ediyor ve yetkililere her türlü yardımı sağlamaya hazır olduklarını belirtiyor. Köylüler, Narin'in bulunabilmesi için köydeki arama çalışmalarına gönüllü olarak katılıyor.

Özellikle çocukları olan aileler, bu süreçte daha temkinli davranarak, çocuklarının güvenliği konusunda daha dikkatli hareket ediyor. Köydeki arama çalışmalarına katılan bir gönüllü, "Narin bizim çocuğumuz gibi, bu olay hepimizi derinden yaraladı. Onu sağ salim bulmak için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız," dedi.

JANDARMA YENİ BULGULARI DEĞERLENDİRİYOR

Elde edilen yeni bulguların ardından, jandarma ekipleri köydeki incelemelerini derinleştiriyor. Şüpheli görülen alanlarda kapsamlı aramalar yapılıyor ve olaya karışma ihtimali olan kişilerin ifadeleri yeniden alınıyor. Özellikle, Salim Güran’ın ifadeleri doğrultusunda, araçtaki bulguların kaynağı ve Narin’in o araca nasıl ve ne şekilde bindiği konusunda detaylı bir inceleme başlatıldı.

AİLELER ENDİŞE İÇİNDE

Narin’in ailesi ve köy halkı, gelecek iyi bir haberi bekliyor. Aile, çocuklarının bulunması için yetkililerden daha fazla yardım talep ederken, toplumun her kesiminden bu konuda hassasiyet gösterilmesini istiyor.

Narin’in kaybolması ve sonrasında gelişen olaylar, hem yerel hem de ulusal kamuoyunda büyük bir yankı uyandırmış durumda. Soruşturma süreci yakından takip edilirken, elde edilen yeni bulguların olayın çözülmesine katkı sağlayıp sağlamayacağı ise merak konusu.

Yetkililer, tüm imkanlarını seferber ederek kayıp Narin’i bulmak ve olayın aydınlatılmasını sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.