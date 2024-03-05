Nüfus Müdürlüklerine memur alımı sürprizi! KPSS şartsız, yüksek maaş fırsatı

Bugün, İçişleri Bakanlığı KPSS şartsız memur kadrosunun nüfus kayıt müdürlüklerine yeni ve alımı için başvuru başladı.





NVİ uygulama ekranı açıldı. İçişleri Bakanlığı, "Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü "ne KPSS şartsız kamu personel seçme sınavına gerek kalmaksızın çok yüksek maaşlarla memur alımı yapıyor.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

KPSS zorunluluğu yoktur. KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyenler en az 70 puan alacaktır. Ayrıca başvuru yapacak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunundaki şartlara göre; T.C. Vatandaş olmalı ve askerlikle ilişkisi olmamalıdır.

HANGİ MEZUN ADAYLAR BAŞVURU YAPABİLİR?

Bilgisayar, yazılım, elektronik, elektronik ve endüstri mühendisliği bölümlerinden maaş katsayısı farkı olmadan başvuru yapabilirsiniz. Ayrıca bu kurumlar yalnızca çift maaş şartıyla başvurabilirler: diğer fakültelerin mühendislik bölümleri, Fen-Edebiyat ve Eğitim ve Eğitim Bilimleri Fakülteleri, Bilgisayar ve Teknolojik üzerine eğitim veren istatistik, matematik ve fizik mezunları başvurabilir.

NVİ PERSONEL MAAŞLARI

2 Kıdemli Uygulama Geliştirme Uzmanı alımı için 3 katına kadar “166.000 TL” maaş,

1 Kıdemli Veri Tabanı Uzmanı alımı için 3 katına kadar“166.000 TL” maaş,

1 Kıdemli Sistem Uzmanı alımı için 3 katına kadar“166.000 TL” maaş,

3 Uygulama Geliştirme alımı için Uzmanı 2 katı“166.000 TL” maaş,

1 Veri Tabanı Uzmanı alımı için 2 katı“166.000 TL” maaş,

2 Bilgi Güvenliği Uzmanı alımı için 2 katı“166.000 TL” maaş,

1 Network Uzmanı alımı için 2 katı “83.000 TL” maaş,

NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR ALIMI

Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğü memur alım başvuruları 5 Mart 2024 tarihine kadar online olarak yapılabilecek. Başvuru sahipleri, kariyer kapısı kamu işe alım sisteminden e-devlet şifrelerini kullanarak tüm işlemlerini online olarak gerçekleştirebilecekler.