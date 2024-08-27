O banka KPSS'siz yüksek maaş ile Destek Hizmet Görevlisi alım ilanını az önce açtı: İşte başvuru şartları ve detaylar

Burgan Bank, 2024 yılı için engelli adaylara yönelik yeni bir personel alım ilanı yayımladı. Bankacılık sektöründe kariyer yapmak isteyenler için önemli bir fırsat sunan Burgan Bank, İstanbul’da ikamet eden ön lisans mezunu engelli adaylar arasından Destek Hizmet Görevlisi pozisyonunda alım yapacak. Tecrübeli veya tecrübesiz adayların başvurabileceği bu pozisyon için aranan şartlar, başvuru süreci ve daha fazlası haberimizde yer alıyor.

KONTENJAN BİLGİSİ: BURGAN BANK ENGELLİ PERSONEL ALIMI

Burgan Bank, engelli bireylerin istihdamını desteklemek amacıyla Destek Hizmet Görevlisi pozisyonunda personel alımı yapacak. Banka, İstanbul’daki şubelerinde çalışmak üzere tecrübeli veya tecrübesiz adaylar arasından seçim yapacak. Bu kapsamda engelli personel alımı, bankanın sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde iş gücüne katılımı artırmayı hedefliyor. Ayrıca, banka bünyesindeki çeşitli pozisyonlar için de farklı ilanlar yayımlanmaya devam ediyor. Engelli adaylar için açılan bu pozisyon, özellikle bankacılık sektöründe yer almak isteyenler için büyük bir fırsat sunuyor.

ARANAN ŞARTLAR: KİMLER BAŞVURABİLİR?

Burgan Bank, personel alımı için belirlediği kriterler doğrultusunda nitelikli ve uygun adaylar arasından seçim yapacak. Aşağıda, Destek Hizmet Görevlisi pozisyonuna başvuracak adaylarda aranan şartlar yer almaktadır:

Eğitim Durumu: Adayların en az ön lisans mezunu olması gerekmektedir. Bu, başvuru için temel bir kriter olup, farklı ön lisans bölümlerinden mezun olan adaylar da başvuruda bulunabilir.

Adayların en az ön lisans mezunu olması gerekmektedir. Bu, başvuru için temel bir kriter olup, farklı ön lisans bölümlerinden mezun olan adaylar da başvuruda bulunabilir. Bilgisayar Becerileri: Adayların MS Office programlarını iyi derecede kullanabilmesi gerekmektedir. Özellikle Excel, Word ve PowerPoint gibi programlar iş süreçlerinde aktif olarak kullanılmaktadır.

Adayların MS Office programlarını iyi derecede kullanabilmesi gerekmektedir. Özellikle Excel, Word ve PowerPoint gibi programlar iş süreçlerinde aktif olarak kullanılmaktadır. İletişim Becerileri: Güçlü iletişim becerilerine sahip olmak, iş ortamında etkili bir çalışma için önemlidir. Adayların takım çalışmasına yatkın ve sosyal ilişkilerde başarılı olmaları beklenmektedir.

Güçlü iletişim becerilerine sahip olmak, iş ortamında etkili bir çalışma için önemlidir. Adayların takım çalışmasına yatkın ve sosyal ilişkilerde başarılı olmaları beklenmektedir. Engellilik Durumu: Adayların İŞKUR’a kayıtlı ve en az %40 oranında engelli olması gerekmektedir. Bu durum, başvuru için zorunlu bir kriterdir.

Adayların İŞKUR’a kayıtlı ve en az %40 oranında engelli olması gerekmektedir. Bu durum, başvuru için zorunlu bir kriterdir. İkamet: İstanbul’da ikamet eden adaylar başvuruda bulunabilecektir. Bu nedenle, başvuru yapacak adayların İstanbul sınırları içinde yaşamaları önemlidir.

İstanbul’da ikamet eden adaylar başvuruda bulunabilecektir. Bu nedenle, başvuru yapacak adayların İstanbul sınırları içinde yaşamaları önemlidir. Askerlik Durumu: Erkek adayların askerlik hizmetini tamamlamış veya askerlikten muaf olmaları gerekmektedir.

Bu şartları taşıyan adaylar, Burgan Bank’ın engelli personel alımı için başvurularını gerçekleştirebileceklerdir.

BAŞVURU SÜRECİ: NASIL VE NE ZAMAN BAŞVURULUR?

Burgan Bank’ın engelli personel alımı için başvurular tamamen online olarak gerçekleştirilecektir. Adayların başvuru yapabilmesi için belirtilen niteliklere uygun olmaları gerekmektedir. Başvurular, kariyer platformları üzerinden alınacak olup, adaylar başvuru sürecini kolayca tamamlayabilirler.

Başvuru süreci ve detaylı bilgilere ulaşmak için başvuru adresini ziyaret edebilirsiniz. İlanın güncel tutulması ve sürecin şeffaf bir şekilde ilerlemesi amacıyla adayların başvuru tarihlerini dikkatle takip etmeleri önerilir. Başvuru sürecinde herhangi bir sorun yaşamamak için istenilen belgeleri eksiksiz ve doğru bir şekilde iletmek önemlidir.

BURGAN BANK’IN DİĞER PERSONEL ALIMLARI DEVAM EDİYOR

Burgan Bank sadece Destek Hizmet Görevlisi pozisyonu için değil, aynı zamanda farklı alanlarda da personel alımları yapmaya devam ediyor. Banka, Türkiye genelinde birçok şehirde çeşitli pozisyonlarda toplam 48 alanda personel alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Bu pozisyonlar arasında müşteri temsilcisi, operasyon görevlisi, satış danışmanı gibi birçok farklı alan yer alıyor. Bu da Burgan Bank’ı, iş arayanlar için cazip bir seçenek haline getiriyor.

Güncel ilan listesine ve başvuru şartlarına buradan ulaşabilirsiniz. Farklı şehirlerde ve pozisyonlarda iş arayanlar için geniş bir yelpaze sunan Burgan Bank, kariyerine bankacılık sektöründe devam etmek isteyenler için önemli fırsatlar yaratıyor.

SONUÇ: BURGAN BANK’TA KARİYER FIRSATLARINI KAÇIRMAYIN

Burgan Bank, engelli bireyler için sunduğu Destek Hizmet Görevlisi pozisyonuyla, iş dünyasına katılmak isteyen adaylara önemli bir kapı aralıyor. Bankanın bu kapsamda gerçekleştirdiği personel alımı, hem sosyal sorumluluk hem de istihdam politikaları açısından büyük bir önem taşıyor. Eğer siz de aranan şartları taşıyorsanız ve İstanbul’da yaşıyorsanız, bu fırsatı kaçırmayın ve hemen başvurunuzu yapın.

Bankacılık sektöründe yer almak isteyen engelli bireyler için böylesi bir pozisyon nadir bulunur. Burgan Bank’ın sağladığı bu fırsatı değerlendirmek, kariyerinizde yeni bir sayfa açmanıza olanak tanıyacaktır. Başvurunuzu yaparken, istenen şartları dikkatlice inceleyin ve belgelerinizi eksiksiz olarak iletin. Başvuru sürecinin olumlu sonuçlanması halinde, Burgan Bank ailesinin bir parçası olabilir ve kariyerinizde önemli bir adım atabilirsiniz.