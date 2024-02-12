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Ön lisans ve lisans mezunlarına yüksek maaşla memur olma fırsatı! O kurum, memur, sekreter ve hizmetli alacak

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), ön lisans ve lisans mezunu adaylar arasından 16 personel alımı yapacağını duyurdu. Alım yapılacak kadrolar, başvuru şartları ve tarihleri haberimizde.

Yayın Tarihi: 12.02.2024 18:12

Güncelleme Tarihi: 12.02.2024 18:12

Ön lisans ve lisans mezunlarına yüksek maaşla memur olma fırsatı! O kurum, memur, sekreter ve hizmetli alacak

SEDDK, 16 Personel Alımı Yapacak! Başvuru Şartları ve Tarihleri Neler?

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), ön lisans ve lisans mezunu adaylar arasından 16 personel alımı yapacağını duyurdu. Alım yapılacak kadrolar, “6 Memur”, “6 Sekreter” ve “4 Hizmetli” olarak belirlendi. Adaylar, giriş sınavı sonuçlarına göre personel olarak atanacaklar. Başvuru şartları ve tarihleri ise şöyle:

personel alımı

SEDDK PERSONEL ALIMI GENEL ŞARTLAR

Adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımaları gerekiyor. Bu şartlar şunlar:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum olmamak,

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek,

Erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

SEDDK PERSONEL ALIMI ÖZEL ŞARTLAR

Adayların, ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS) katılmış olmaları ve tabloda belirtilen şartları sağlamaları gerekiyor. Bu şartlar şunlar:

personel alımı

Ünvan Kadro Sayısı Mezuniyet Şartı Mezun Olunması Gereken Lisans/ Ön Lisans Programları KPSS Puan Türü (*) KPSS Taban Puanı Sözlü Sınava Çağrılabilecek Aday Sayısı (**)

Memur 6 Lisans mezunu Aktüerya, Aktüerya Bilimleri, Aktüerya ve Risk Yönetimi, Bankacılık ve Sigortacılık, Ekonometri, Finansal Ekonometri, İstatistik, İstatistik-Ekonometri, İstatistik-Matematik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Matematik, Sigortacılık, Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri, Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik, Sigortacılık ve Risk Yönetimi programlarından veya denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarının yukarıda belirtilen programlarından mezun olmak. KPSS P3 70 24

Sekreter 6 Ön Lisans mezunu Sekreterlik, Büro Hizmetleri ve Sekreterlik, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı, Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi veya Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği programlarından veya denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarının yukarıda belirtilen programlarından mezun olmak. KPSS P93 70 24

Hizmetli 4 Ön Lisans mezunu Ağırlama Hizmetleri, Aşçılık, Hazır Yemek ve Aşçılık, Turizm, Turizm İşletmeciliği, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik, Turizm ve Otel İşletmeciliği, Turizm ve Otel Yöneticiliği, Turizm ve Otelcilik, Turizm Yönetimi programlarından veya denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarının yukarıda belirtilen programlarından mezun olmak. KPSS P93 70 16

SEDDK PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

SEDDK personel alımı başvurusu için son tarih 15 Mart 2024’tür. Başvuru yapmak isteyen adaylar, buraya tıklayarak başvuru formuna ulaşabilirler.

BAŞVURU ADRESİ İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ

SEDDK personel alımı ilanı nerede yayınlandı?

SEDDK personel alımı ilanı, Resmi Gazete’nin 12 Şubat 2024 tarihli sayısında ve SEDDK resmi web sitesinde yayınlandı.

SEDDK personel alımı ilanı kaç kişi alacak?

SEDDK personel alımı ilanı, toplamda 16 kişi alacak. Bunlardan 6’sı Memur, 6’sı Sekreter ve 4’ü Hizmetli kadrosunda olacak.

SEDDK personel alımı ilanı için KPSS şartı nedir?

SEDDK personel alımı ilanı için KPSS şartı, ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan KPSS’ye katılmış olmak ve P3 veya P93 puan türünden en az 70 puan almış olmaktır.

SEDDK personel alımı ilanı için başvuru nasıl yapılır?

SEDDK personel alımı ilanı için başvuru, sadece LinkedIn üzerinden yapılır. Başvuru için buraya tıklayabilirsiniz.

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