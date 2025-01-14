OneRepublic İstanbul Konseri Tarih ve Mekan Değişti!

OneRepublic, 'Artificial Paradise' turnesiyle 30 Nisan'da Maximum Uniq Açıkhava'da konser verecek. Mekan değişikliği yaşandı.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 10:17
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 10:17
OneRepublic İstanbul Konseri Tarih ve Mekan Değişti!

OneRepublic İstanbul Konserinin Detayları Ortaya Çıktı

Ünlü müzik grubu OneRepublic, yeni albümleri "Artificial Paradise" turnesi kapsamında 30 Nisan'da Maximum Uniq Açıkhava konser alanında hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor.

Tarih ve Mekan Değişikliği

Beşiktaş Kültür Merkezi (BKM) tarafından yapılan açıklamada, grubun İstanbul'da gerçekleşecek konseri için tarih ve mekan değişikliği yapıldığı duyuruldu. Hayranlar, bu değişiklikle birlikte OneRepublic'in dinamik performansını Maximum Uniq Açıkhava'da izleme fırsatına sahip olacaklar.

OneRepublic Hakkında

2002 yılında Colorado'da kurulan OneRepublic, şarkıcı ve baş vokalist Ryan Tedder, gitarist Zach Filkins ve Drew Brown, klavyeci Brian Willett, basçı ve çellist Brent Kutzle ile davulcu Eddie Fisher'dan oluşmaktadır. Grubun müziği dünya çapında geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştır.

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