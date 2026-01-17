Osmaniye'de Asansör Arızası: İtfaiye Yaşlı Kadını Merdivenlerden Evine Taşıdı

Osmaniye'de elektrik kesintisi nedeniyle asansör devre dışı kalan tekerlekli sandalyedeki Canset Gözükara, itfaiye ekiplerinin merdivenlerden taşımasıyla evine ulaştırıldı.

Yayın Tarihi: 17.01.2026 11:08
Güncelleme Tarihi: 17.01.2026 11:15
Rahime Hatun Mahallesi'nde yardım operasyonu

Osmaniye'de elektrik kesintisi nedeniyle apartmanın asansörü devre dışı kaldı; tekerlekli sandalyedeki Canset Gözükara dışarı çıkıp geri dönünce binaya ulaşamadı.

Olay, Rahime Hatun Mahallesi 9053 Sokak adresinde yaşandı. Durumu 112'ye bildiren mahalle sakinlerinin talebi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi aracılığıyla Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri görevlendirildi.

Ekipler, iki personel eşliğinde tekerlekli sandalyedeki Gözükara'yı merdivenlerden dikkatle taşıyarak ikinci kattaki dairesine güvenli şekilde ulaştırdı. Bu sırada bir kadın komşu el feneriyle ekiplerin çalışmalarına ışık tutarak yardımcı oldu.

Gözükara'nın evinde oğlu ile birlikte yaşadığı; oğlunun rahatsızlığı nedeniyle yardımcı olamadığı belirtildi. Yaşlı kadın ve mahalle sakinleri, itfaiye ekiplerinin hızlı ve duyarlı müdahalesi için teşekkür etti.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

