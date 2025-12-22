Osmaniye Düziçi'de Sığır Balıkçıllarının Kış Konaklaması İlgi Odağı

Osmaniye Düziçi'de Sığır Balıkçıllarının Kış Konaklaması

Osmaniye'nin Düziçi ilçesine her yıl aralık ve ocak aylarında gelen yüzlerce sığır balıkçılı, mahalle sakinleri ve çevre halkının ilgisini çekiyor.

Uzun Banı Mahallesi'nde özellikle akşam saatlerinde kaydedilen görüntülerde, çok sayıda kuşun yüksek ağaçlarda tünekleyerek bir araya geldiği görülüyor. Vatandaşların ilgi odağı olan bu kuşların türünün sığır balıkçılı olduğu tespit edildi.

Uzmanlar Ne Diyor?

Uzmanlar, sığır balıkçıllarının sosyal kuşlar olduğunu belirterek, türün genellikle kendilerini güvende hissettikleri çam, servi ve okaliptüs gibi yüksek ağaçlarda yüzlerce bireyin bir araya gelerek konakladığını ifade ediyor. Bu toplu konaklamanın kuşları yırtıcılardan koruduğu ve soğuk kış gecelerinde vücut ısılarını muhafaza etmelerine yardımcı olduğu vurgulanıyor.

Mahallede Görsel Şölen

Her yıl aynı dönemde tekrarlanan bu doğal olay, mahallede bir görsel şölen oluştururken doğaseverlerin de ilgisini çekmeye devam ediyor.

Deniz Ceviz şunları söyledi: "Arkamızda gördüğünüz bu güzel manzara artık mahallemizin sevimli bir sembolü haline gelmiştir. Her yıl aralık ve ocak aylarında gördüğümüz bu güzel manzara artık içimizi ısıtan, soğuk kış sabahlarını tatlı hale getiren, sıcak hale getiren güzel bir manzara oluyor. Her gün bunları burada bu şekilde karşılamak, bizi de o şekilde karşılamaları çok hoşumuza giden bir durum oldu. Kendisi artık mahallemizin bir sembolü oldu. Çok memnunuz, çok seviniyoruz. İyi ki buradalar".

OSMANİYE’DE SIĞIR BALIKÇILLARININ KIŞ KONAKLAMASI İLGİ ÇEKİYOR