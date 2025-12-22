DOLAR
Patnos İyilik Elçileri Derneği'nden İhtiyaç Sahiplerine Düzenli Yardım

Patnos İyilik Elçileri Derneği, üç ayların başlangıcında ilçedeki ihtiyaç sahibi ailelere nakdi yardım, gıda kolisi ve bağışlanan kırmızı etleri ulaştırdı.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 08:50
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 08:50
Üç ayların başlangıcında ilçe genelinde nakdi ve gıda desteği

Patnos İyilik Elçileri Derneği, Ağrı’nın Patnos ilçesinde her ay düzenli olarak sürdürdüğü yardım çalışmalarını bu ay da aralıksız gerçekleştirdi.

Dernek ekibi, üç ayların başlangıcı dolayısıyla sahaya inerek ilçe genelindeki tüm mahallelerde önceden tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere ulaştı. Çalışmalar kapsamında ailelere hem nakdi yardım hem de gıda kolisi dağıtıldı.

Yardımlara, derneğe bağışta bulunan diş hekimi Dr. Asil Arıcan'ın gönderdiği kırmızı etler de eklenerek dağıtımlar ihtiyaç sahiplerine teslim edildi.

Dağıtımların düzenli ve planlı şekilde yürütüldüğü, yardımların özellikle temel ihtiyaçlara yönelik olduğu belirtildi.

Patnos İyilik Elçileri Derneği Başkanı Nedim Geçit, çalışmaların tamamen hayırsever vatandaşların destekleriyle hayata geçirildiğini belirterek katkı sunan herkese teşekkür etti. Geçit, yardımlaşma ve dayanışma ruhunun Patnos’ta güçlenerek devam edeceğini ve dernek olarak ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı.

