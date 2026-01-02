Payas'ta Yaralı Şahin Kurtarıldı

Adana - Hatay otobanı, Payas

Hatay’ın Payas ilçesi mevkiinde, Adana - Hatay otobanı üzerinde Oğuzhan Alkan isimli vatandaş yerde yaralı bekleyen bir şahin fark etti.

Yaralı şahini ölüme terk etmeyen Alkan, kuşu yakalayarak aracına aldı ve durumu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Ekipler şahini teslim aldı.

Şahin, gerekli tedavi ve bakımın yapılması amacıyla Mustafa Kemal Üniversitesi Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne sevk edildi.

