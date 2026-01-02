DOLAR
Payas'ta Yaralı Şahin Kurtarıldı

Adana - Hatay otobanı Payas mevkiinde yaralı bulunan şahin, vatandaş tarafından yakalanıp İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi; kuş Mustafa Kemal Üniversitesi Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.

Yayın Tarihi: 02.01.2026 09:09
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 09:09
Adana - Hatay otobanı, Payas

Hatay’ın Payas ilçesi mevkiinde, Adana - Hatay otobanı üzerinde Oğuzhan Alkan isimli vatandaş yerde yaralı bekleyen bir şahin fark etti.

Yaralı şahini ölüme terk etmeyen Alkan, kuşu yakalayarak aracına aldı ve durumu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Ekipler şahini teslim aldı.

Şahin, gerekli tedavi ve bakımın yapılması amacıyla Mustafa Kemal Üniversitesi Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne sevk edildi.

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları