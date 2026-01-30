Pınarbaşı Kafe Yenilendi: Kışlık Alan, Oyunlar ve %20 İndirim

Pınarbaşı Kafe yenileme çalışmaları tamamlandı

Pınarbaşı Mesire Alanı’nda yer alan Pınarbaşı Kafe yenilenerek daha konforlu hale getirildi ve kapasitesi artırıldı. Yenileme çalışmaları, mesire alanının doğal dokusuyla uyumlu bir hizmet sunmayı hedefliyor.

Kışlık alanla dört mevsim konfor

Yenileme kapsamında özellikle kış aylarında da ziyaretçilere rahat bir ortam sağlamak üzere üstü kapalı kışlık alan oluşturuldu. Bu düzenleme sayesinde ziyaretçiler yağmurlu veya soğuk havalarda dış etkilerden etkilenmeden doğayla iç içe vakit geçirebilecekler.

Eğlence ve sosyalleşme olanakları genişledi

Pınarbaşı Kafe'ye ayrıca vatandaşların eğlence ve sosyalleşme imkânlarını artırmak amacıyla çeşitli oyun grupları eklendi. Bu düzenlemeler, mesire alanını ailelerin ve her yaştan ziyaretçinin daha sık tercih edeceği modern bir buluşma noktasına dönüştürdü.

Efem Kart ve Efe Mobil ile yüzde 20 indirim

Efeler Belediyesi tarafından vatandaşların ekonomik yaşamına katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen Efem Kart ve Efe Mobil uygulamaları sayesinde Pınarbaşı Kafe'de yüzde 20 oranında indirim imkânı sunuluyor. Vatandaşlar Efem Kart veya Efe Mobil aracılığıyla belediyeye ait sosyal tesislerde indirimli hizmet alabiliyor; ayrıca bu uygulamalar belediye hizmetlerine daha kolay erişim ve dijital kolaylık sağlıyor.

Yapılan bu düzenlemelerle Pınarbaşı Mesire Alanı, hem konfor hem de erişilebilirlik açısından güçlendirilmiş, ziyaretçilerine daha cazip bir seçenek haline gelmiştir.

