Pirinç Cipsi Nasıl Yapılır? Kolay ve Pratik Bir Vegan Tarif

Pirinç Cipsi Nasıl Yapılır?

Pirinç cipsi, vegan bir atıştırmalık olarak hem sağlıklı hem de lezzetli bir seçenek. Pirinç, vegan tereyağı, su, tuz, pirinç unu ve kabartma tozundan oluşan bu cipsleri yapmak için sadece bir blender, bir krema sıkma torbası ve bir fırın gerekiyor. İşte pirinç cipsi yapmanın adım adım tarifi:

Malzemeler

2 su bardağı pişmiş pirinç

2 yemek kaşığı vegan tereyağı

1/4 su bardağı su

1/2 tatlı kaşığı tuz

2 yemek kaşığı pirinç unu

1/2 tatlı kaşığı (yarım paket) kabartma tozu

Yapılışı