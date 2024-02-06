Pirinç Cipsi Nasıl Yapılır? Kolay ve Pratik Bir Vegan Tarif

Pirinç cipsi, pirinç, vegan tereyağı, su, tuz, pirinç unu ve kabartma tozundan yapılan, fırında pişirilen ve istenilen baharatlarla tatlandırılan bir vegan atıştırmalıktır.

Pirinç Cipsi Nasıl Yapılır? Kolay ve Pratik Bir Vegan Tarif
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Pirinç Cipsi Nasıl Yapılır?

Pirinç cipsi, vegan bir atıştırmalık olarak hem sağlıklı hem de lezzetli bir seçenek. Pirinç, vegan tereyağı, su, tuz, pirinç unu ve kabartma tozundan oluşan bu cipsleri yapmak için sadece bir blender, bir krema sıkma torbası ve bir fırın gerekiyor. İşte pirinç cipsi yapmanın adım adım tarifi:

Malzemeler

  • 2 su bardağı pişmiş pirinç
  • 2 yemek kaşığı vegan tereyağı
  • 1/4 su bardağı su
  • 1/2 tatlı kaşığı tuz
  • 2 yemek kaşığı pirinç unu
  • 1/2 tatlı kaşığı (yarım paket) kabartma tozu

Yapılışı

  1. Pişmiş pirinç, vegan tereyağı, su ve tuzu blender'a koyun ve pürüzsüz bir kıvam alana kadar çekin. Elde ettiğiniz pirinç püresini bir kaseye aktarın.
  2. Pirinç unu ve kabartma tozunu pirinç püresine ekleyin ve iyice karıştırın. Hazırladığınız hamuru bir krema sıkma torbasına doldurun ve ucunu makasla kesin.
  3. Fırın kağıdı serdiğiniz bir tepsiye hamurdan küçük parçalar sıkın. Üzerine bir fırın kağıdı daha kapatın ve bir bardak yardımıyla hamurları ezin. Bu aşamada cipslerin ne kadar ince olacağına siz karar verin. Çok ince yaparsanız cipsler daha çıtır olur ama çok kalın yaparsanız daha yumuşak olur.
  4. Fırını 170 dereceye ayarlayın ve cipsleri 30 dakika pişirin. Fırından çıkardıktan sonra istediğiniz baharatları serpin ve afiyetle yiyin.
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