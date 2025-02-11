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PTT Kapınıza Parayı Getiriyor: 2025'te Elektrik Faturalarınıza Devlet Desteği!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, elektrik faturası desteğinin 2025'te de süreceğini açıkladı. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 12:31
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 12:31
PTT Kapınıza Parayı Getiriyor: 2025'te Elektrik Faturalarınıza Devlet Desteği!

Elektirik Faturası Desteği, Kimler Faydalanabilir?

Ekonomik zorluk çeken milyonlarca vatandaş için umut verici bir gelişme ile, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, elektrik faturalarında yaşanan yükün hafifletilmesi amacıyla hayata geçirdiği Elektrik Tüketim Desteği Programının 2025 yılında da devam edeceğini duyurdu. Dar gelirli aileler ve kronik hastalar, bu program sayesinde elektrik faturalarını devlet desteği ile ödeyebilecek.

Destekten Yararlanacak Kesim

Bu kapsamda, düzenli sosyal yardım alan haneler ve tıbbi cihaz kullanan kronik hastalar destekten yararlanabilecektir. Hanelere göre destek miktarları değişiklik göstermekte olup, programdan yararlanmak isteyenlerin başvuru yapması gerekmektedir.

PTT Kapınıza Parayı Getiriyor: 2025'te Elektrik Faturalarınıza Devlet Desteği!

Başvuru Şartları ve Hangi Gruplar Yararlanabilir?

Eğer hanenizde aile yardımı, engelli maaşı gibi sosyal yardımlar alınıyorsa ya da şeker hastalığı, kalp yetmezliği gibi kronik rahatsızlıklar için evde bakım aylığı alıyorsanız, bu programdan yararlanma hakkına sahip olabilirsiniz.

Elektrik Tüketim Desteği Nedir?

Elektrik Tüketim Desteği, mali durumu zorlayıcı ailelere yönelik bir yardım programı olarak tanımlanmaktadır. Bu programa katılan hak sahipleri, elektrik faturalarının belirli bir kısmını devlet yardımı ile ödeyebilecekler. Ödemeler, bankalarda bulunan hesaplara yatırılacak ya da PTT şubelerinden nakit olarak alınabilecektir.

Destek Tutarlari 2025 Yılı İçin

Hane BüyüklüğüDesteklenen Elektrik TüketimiAylık Destek Tutarı
1-2 kişilik haneler75 kWh155,43 TL
3 kişilik haneler100 kWh207,23 TL
4 kişilik haneler125 kWh259,04 TL
5 ve daha fazla kişilik haneler150 kWh310,85 TL

Tıbbi Cihaz Kullanımına Özel Destek

Sağlık sorunları nedeniyle elektrikli cihazlara bağımlı olan kronik hastalar için özel bir destek de sağlanmaktadır. Evde bakım aylığı alan bu hastalar, aylık 150 kWh (310,85 TL) elektrik faturası desteğinden yararlanabilmektedir.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

Destek başvurusu yaparken aşağıdaki belgelerin sunulması gerekmektedir:
• Kimlik belgesi
• Mesken tipi elektrik faturası (Yardım yalnızca konut tipi aboneliklere verilir.)
• Kronik hastalık nedeniyle tıbbi cihaz kullanıldığını gösteren sağlık raporu

Onaylanan başvuruların destek ödemeleri, banka hesaplarına yatırılacak ya da PTT şubelerinden tahsil edilebilecektir.

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