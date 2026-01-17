Reşitpaşa İlkokulu 'Türkiye Selamlaşıyor' ile Bursa Kapalı Çarşı'da Kardeşlik Mesajı

Reşitpaşa İlkokulu öğrencileri 'Türkiye Selamlaşıyor' kapsamında Bursa Tarihi Kapalı Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nde pankartlı yürüyüş yaptı ve Darüşşafaka Cemiyeti'ne bağışta bulundu.

Yayın Tarihi: 17.01.2026 11:58
Güncelleme Tarihi: 17.01.2026 12:18
Reşitpaşa İlkokulu 'Türkiye Selamlaşıyor' ile Bursa Kapalı Çarşı'da Kardeşlik Mesajı

Reşitpaşa İlkokulu 'Türkiye Selamlaşıyor' ile Bursa Kapalı Çarşı'da Kardeşlik Mesajı

Etkinlikte selamlaşma, kültürel farkındalık ve dayanışma ön plandaydı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen 'Türkiye Selamlaşıyor' projesi kapsamında Reşitpaşa İlkokulu öğrencileri, Bursa’nın simge noktalarından Tarihi Kapalı Çarşı ve Hanlar Bölgesinde anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi.

Öğrenciler, ellerinde taşıdıkları selamlaşma ve kardeşlik mesajlı pankartlarla çarşı içinde yürüyerek esnaf ve vatandaşlarla selamlaştı. Yürüyüş, hem toplumsal iletişimin önemine dikkat çekti hem de miniklere Bursa’nın tarihi dokusunu yerinde tanıma fırsatı sundu. Pankartlı yürüyüş, çarşı esnafı ve mahalle halkı tarafından ilgiyle karşılandı.

Etkinlik kapsamında öğrenciler, kendilerine verilen harçlıkları bir araya getirerek Darüşşafaka Cemiyetine bağış yaptı. Küçük yaşta sosyal sorumluluk bilinci kazanan öğrencilerin bu örnek davranışı takdir topladı.

Program, Bursa Tarihi Çarşı ve Hanlar Birliği Derneği 2. Başkanı ve Kuyumcular Odası Başkanı İsa Altıkardeşin davetiyle gerçekleştirildi. Etkinlik, değerler eğitimi ve kültürel farkındalık açısından önemli bir örnek olarak değerlendirildi.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN "TÜRKİYE SELAMLAŞIYOR" PROJESİ KAPSAMINDA REŞİTPAŞA...

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN "TÜRKİYE SELAMLAŞIYOR" PROJESİ KAPSAMINDA REŞİTPAŞA İLKOKULU ÖĞRENCİLERİ, BURSA'NIN SİMGE NOKTALARINDAN TARİHİ KAPALI ÇARŞI VE HANLAR BÖLGESİ'NDE ANLAMLI BİR ETKİNLİĞE İMZA ATTI.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN "TÜRKİYE SELAMLAŞIYOR" PROJESİ KAPSAMINDA REŞİTPAŞA...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kaymakam Kara Sarıdayı Köyü’nde Vatandaşlarla Buluştu
2
Aydın'da 2026 Zararlı Mücadelesi: Akdeniz Meyve Sineği İçin Yol Haritası
3
Mahmudiye'de Miniklere Kur’an-ı Kerim’e Geçiş ve Karne Merasimi
4
Balıkesir'de Kampüs Hattı: 859 bin 42 Öğrenci Ücretsiz Taşındı
5
Ereğli'de Heyelan Kara Yolunu Kapattı; Otomobile Kaya Düştü
6
Melek Mızrak Subaşı Ankara'da Özgür Özel ile Görüştü
7
Sinop Türkeli'de AFAD Gönüllülük Eğitimi Tamamlandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları