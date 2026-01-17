Reşitpaşa İlkokulu 'Türkiye Selamlaşıyor' ile Bursa Kapalı Çarşı'da Kardeşlik Mesajı

Etkinlikte selamlaşma, kültürel farkındalık ve dayanışma ön plandaydı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen 'Türkiye Selamlaşıyor' projesi kapsamında Reşitpaşa İlkokulu öğrencileri, Bursa’nın simge noktalarından Tarihi Kapalı Çarşı ve Hanlar Bölgesinde anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi.

Öğrenciler, ellerinde taşıdıkları selamlaşma ve kardeşlik mesajlı pankartlarla çarşı içinde yürüyerek esnaf ve vatandaşlarla selamlaştı. Yürüyüş, hem toplumsal iletişimin önemine dikkat çekti hem de miniklere Bursa’nın tarihi dokusunu yerinde tanıma fırsatı sundu. Pankartlı yürüyüş, çarşı esnafı ve mahalle halkı tarafından ilgiyle karşılandı.

Etkinlik kapsamında öğrenciler, kendilerine verilen harçlıkları bir araya getirerek Darüşşafaka Cemiyetine bağış yaptı. Küçük yaşta sosyal sorumluluk bilinci kazanan öğrencilerin bu örnek davranışı takdir topladı.

Program, Bursa Tarihi Çarşı ve Hanlar Birliği Derneği 2. Başkanı ve Kuyumcular Odası Başkanı İsa Altıkardeşin davetiyle gerçekleştirildi. Etkinlik, değerler eğitimi ve kültürel farkındalık açısından önemli bir örnek olarak değerlendirildi.

