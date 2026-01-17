Rize'de 31 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

Rize'de etkili olan kar yağışı sonrası 31 köy yolu ulaşıma kapandı. Yüksek kesimlerde ve bazı ilçelerde devam eden kar, ulaşımı olumsuz etkiledi.

Kapanan yollar ve müdahale çalışmaları

Kar yağışı nedeniyle ilçelerde kapanan köy yolu sayıları şöyle: Ardeşen 4, Çamlıhemşin 4, Çayeli 7, İkizdere 8, Kalkandere 8 — toplam 31 köy yolu ulaşıma kapandı.

Rize İl Özel İdaresi ekipleri, müdahaleleri sürdürüyor. Şu ana kadar 45 köyde, 26 iş makinesi ve 59 personel ile kar küreme çalışmalarına devam ediliyor.

Yaylalarda kar kalınlığı 1 metreyi aştı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre yüksek yaylalarda kar örtüsü yer yer 1 metreyi geçti. Ölçümler şu şekilde kaydedildi:

Çamlıhemşin'in 2 bin 400 rakımlı Palovit Yaylasında kar kalınlığı 133 santimetre.

İkizdere'nin 2 bin 50 rakımlı Cimil Yaylasında kar kalınlığı 113 santimetre.

İkizdere'nin 2 bin 392 rakımlı Çağrankaya Yaylasında kar kalınlığı 103 santimetre ölçüldü.

Yetkililer, çalışmaların hız kesmeden sürdüğünü ve güzergâhların açılması için ekiplerin sahada olduğunu bildirdi.

