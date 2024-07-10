Sabun, vücut spreyi, makyaj malzemeleri geliyor! BİM 10 Temmuz aktüel ürünlerini görmeyen bin pişman

Her hafta getirdiği aktüel ürünlerle vatandaşın marketlere koşmasını sağlayan BİM market yine bir ilke imza atıyor ve herkesin aradığı o ürünleri aktüel kampanyasında satışa sunuyor. Detaylar haberimizde…
BİM CUMA İNDİRİMİ BAŞLADI! 120 CM ÇOCUK HAVLU PANÇO 149.90 TL! PLAJ HASIRI, YÜZ HAVLUSU, HAZNELİ SPREYLİ FIRÇA...
Bu hafta BİM mağazalarında geçerli olan aktüel ürünleri kaçırmayın. Bu ürünler, alışveriş tutkunlarının büyük ilgisini çekecek avantajlı fiyatlarla sunulmaktadır. 5 Temmuz 2024 güncel BİM kataloğunu inceleyerek ihtiyaçlarınıza uygun ürünleri seçip avantajlı fiyatlarla satın alabileceksiniz.
BİM'in merakla beklenen aktüel ürünler kataloğu 5 Temmuz 2024 Cuma günü satışa çıkacak. Bu haftaki katalogda yazlık ürünlerden ev aletlerine kadar pek çok heyecan verici ürün yer alıyor. Alışveriş yapmayı sevenler için bu haftanın ürünlerine BİM mağazalarından ve bim.com.tr'den göz atabilirsiniz.
BİM AKTÜEL 5 TEMMUZ 2024
Skyjet M135 Off Road ATV 59.999 Türk Lirası
APE RYDER Elektrikli Bisiklet 29.999 Türk Lirası
RKS MX25 Pro Katlanabilir Bisiklet 16.999 Türk Lirası
Aile Tipi Çadır 4.999 Türk Lirası
Aile Tipi Çadır 4.999 Türk Lirası
Verandalı Çadır 3.799 Türk Lirası
Proware Solar Panelli Güç Kaynağı 1.499 Türk Lirası
Seyahat Tipi Kamp Sandalyesi 499 Türk Lirası
Portatif Kamp Sandalyesi 649 Türk Lirası
Plastik Kollu Plaj Sandalyesi 379 Türk Lirası
Erinöz 3 Kişilik Gölgelikli Luka Salıncak 7.999 Türk Lirası
Polosmart Nostaljik Radyo 699 Türk Lirası
Hareket Sensörlü Lamba 99 Türk Lirası
Ares Rattan Koltuk 499 Türk Lirası
Regnum Örgü Koltuk 399 Türk Lirası
43'' FHD Android TV 6.499 Türk Lirası
Fakir 4'lü Çeyiz Seti 3.999 Türk Lirası
Heifer Power X Şarjlı Süpürge 4.999 Türk Lirası
Heifer Saç Kurutma Makinesi 2.299 Türk Lirası
Taşınabilir Soğutucu 499 Türk Lirası
Masaüstü Fan 329 Türk Lirası
Range Erkek Vücut Bakım Kiti 589 Türk Lirası
Tefal Wok Tava 549 Türk Lirası
Tefal Simplicity Tava 349 Türk Lirası
Rakle Meşrubat Bardağı 2'li 49 Türk Lirası
Rakle Marine Boyalı Ayaklı Kahve Yanı 2'li 109 Türk Lirası
Rakle Marine Meşrubat Bardağı 3'lü 119 Türk Lirası
Rakle Marine Boyalı Su Bardağı 3'lü 109 Türk Lirası
Benante 7 Parça Çerezlik Seti 209 Türk Lirası
Paşabahçe El İmalatı Şık Sürahi 2500 cc 279 Türk Lirası
Paşabahçe İnvitation Oval Tabak 2'li 59 Türk Lirası
Paşabahçe Mezze Tabak 2'li 49,50 Türk Lirası
Paşabahçe Iconic Kase 32,50 Türk Lirası
Naturalove Bambu Kesme Tahtası 109 Türk Lirası
Kadın Şortlu Takım 185 Türk Lirası
Kadın Kapri Takım 235 Türk Lirası
Kadın Dokuma Viskon Pantolon 149 Türk Lirası
Erkek Şort 129 Türk Lirası
Erkek Kapri 129 Türk Lirası
Fırın Eldiveni 34,50 Türk Lirası
Mutfak Önlüğü 55 Türk Lirası
Yüz Havlusu 55 Türk Lirası
El Havlusu 24,50 Türk Lirası
Dijital Baskılı Paspas 49,50 Türk Lirası
Ayak Havlusu 49,50 Türk Lirası
Orta Boy Sepet 75 Türk Lirası
Bardak Altlığı 12,50 Türk Lirası