Sabun, vücut spreyi, makyaj malzemeleri geliyor! BİM 10 Temmuz aktüel ürünlerini görmeyen bin pişman

Her hafta getirdiği aktüel ürünlerle vatandaşın marketlere koşmasını sağlayan BİM market yine bir ilke imza atıyor ve herkesin aradığı o ürünleri aktüel kampanyasında satışa sunuyor. Detaylar haberimizde…







BİM CUMA İNDİRİMİ BAŞLADI! 120 CM ÇOCUK HAVLU PANÇO 149.90 TL! PLAJ HASIRI, YÜZ HAVLUSU, HAZNELİ SPREYLİ FIRÇA...

Bu hafta BİM mağazalarında geçerli olan aktüel ürünleri kaçırmayın. Bu ürünler, alışveriş tutkunlarının büyük ilgisini çekecek avantajlı fiyatlarla sunulmaktadır. 5 Temmuz 2024 güncel BİM kataloğunu inceleyerek ihtiyaçlarınıza uygun ürünleri seçip avantajlı fiyatlarla satın alabileceksiniz.

BİM'in merakla beklenen aktüel ürünler kataloğu 5 Temmuz 2024 Cuma günü satışa çıkacak. Bu haftaki katalogda yazlık ürünlerden ev aletlerine kadar pek çok heyecan verici ürün yer alıyor. Alışveriş yapmayı sevenler için bu haftanın ürünlerine BİM mağazalarından ve bim.com.tr'den göz atabilirsiniz.





BİM AKTÜEL 5 TEMMUZ 2024

Skyjet M135 Off Road ATV 59.999 Türk Lirası

APE RYDER Elektrikli Bisiklet 29.999 Türk Lirası



RKS MX25 Pro Katlanabilir Bisiklet 16.999 Türk Lirası







Aile Tipi Çadır 4.999 Türk Lirası

Aile Tipi Çadır 4.999 Türk Lirası



Verandalı Çadır 3.799 Türk Lirası







Proware Solar Panelli Güç Kaynağı 1.499 Türk Lirası

Seyahat Tipi Kamp Sandalyesi 499 Türk Lirası



Portatif Kamp Sandalyesi 649 Türk Lirası



Plastik Kollu Plaj Sandalyesi 379 Türk Lirası

Erinöz 3 Kişilik Gölgelikli Luka Salıncak 7.999 Türk Lirası



Polosmart Nostaljik Radyo 699 Türk Lirası



Hareket Sensörlü Lamba 99 Türk Lirası

Ares Rattan Koltuk 499 Türk Lirası



Regnum Örgü Koltuk 399 Türk Lirası



43'' FHD Android TV 6.499 Türk Lirası



Fakir 4'lü Çeyiz Seti 3.999 Türk Lirası



Heifer Power X Şarjlı Süpürge 4.999 Türk Lirası



Heifer Saç Kurutma Makinesi 2.299 Türk Lirası

Taşınabilir Soğutucu 499 Türk Lirası



Masaüstü Fan 329 Türk Lirası



Range Erkek Vücut Bakım Kiti 589 Türk Lirası



Tefal Wok Tava 549 Türk Lirası

Tefal Simplicity Tava 349 Türk Lirası



Rakle Meşrubat Bardağı 2'li 49 Türk Lirası



Rakle Marine Boyalı Ayaklı Kahve Yanı 2'li 109 Türk Lirası



Rakle Marine Meşrubat Bardağı 3'lü 119 Türk Lirası



Rakle Marine Boyalı Su Bardağı 3'lü 109 Türk Lirası

Benante 7 Parça Çerezlik Seti 209 Türk Lirası



Paşabahçe El İmalatı Şık Sürahi 2500 cc 279 Türk Lirası



Paşabahçe İnvitation Oval Tabak 2'li 59 Türk Lirası



Paşabahçe Mezze Tabak 2'li 49,50 Türk Lirası

Paşabahçe Iconic Kase 32,50 Türk Lirası



Naturalove Bambu Kesme Tahtası 109 Türk Lirası



Kadın Şortlu Takım 185 Türk Lirası



Kadın Kapri Takım 235 Türk Lirası



Kadın Dokuma Viskon Pantolon 149 Türk Lirası



Erkek Şort 129 Türk Lirası



Erkek Kapri 129 Türk Lirası

Fırın Eldiveni 34,50 Türk Lirası



Mutfak Önlüğü 55 Türk Lirası



Yüz Havlusu 55 Türk Lirası



El Havlusu 24,50 Türk Lirası



Dijital Baskılı Paspas 49,50 Türk Lirası



Ayak Havlusu 49,50 Türk Lirası

Orta Boy Sepet 75 Türk Lirası

Bardak Altlığı 12,50 Türk Lirası