KPSS şartı kaldırıldı! TÜBİTAK yüksek maaşla dev personel alımını başlattı

Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu TÜBİTAK personel alımı için online başvuru kabul etmeye başladı. Ulusal Metroloji Enstitüsü TÜBİTAK UME adına KPSS kamu personeli seçme sınavına gerek kalmaksızın mevcut süreç devam etmektedir. İşte gerekli tüm ayrıntılar.

Kamu görevlisi alımı şartları

Tübitak personel alımına başvurabilmek için başvuranların kamu haklarından muaf olmaması, askerlik hizmetini tamamlamış olması, muaf ya da tecilli olması ve görevini sürekli olarak yerine getiremeyecek hastalık veya bulaşıcı hastalığın bulunmaması gerekmektedir.

Personel işe alım profili için mevcut nitelikler





1 kadro için araştırmacının Makine Mühendisliği, Makine Mühendisliği ve Üretim, Otomotiv Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Mühendislik Fiziği veya Fizik bölümlerinden mezun olması veya 2023-2024 bahar veya yaz dönemi sonunda tamamlamış olması gerekir.

3 kadro için araştırmacının Fizik veya Mühendislik Fiziği bölümlerinden birinden mezun olması veya 2023-2024 eğitim-öğretim yılı bahar veya yaz dönemi sonuna kadar mezun olmuş olması gerekmektedir.

2 pozisyon için araştırmacı alımı: Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği bölümlerinden mezun olmalı veya 2023-2024 eğitim-öğretim yılı bahar dönemi ya da yaz dönemi sonuna kadar tamamlanmış olmalıdır.

1 pozisyona araştırmacı almak için en az dört yıl lisans eğitimi sağlayan Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünden mezun olmak ve Moleküler ve Genetik alanı tezli yüksek lisans yapmış olmak gerekmektedir.

1 pozisyona araştırmacı almak için Fizik veya Teknik Fizik bölümlerinden mezun olmak gerekmektedir.

1 pozisyona araştırmacı alımı: Bahar veya yaz dönemi sonuna kadar Fizik, Teknik Fizik, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme, Yazılım Mühendisliği ve Bilgisayar Mühendisliği bölümlerinden birinden mezun olmak veya diploma almak (2023-2024 öğretim yılı)

1 araştırmacı pozisyonuna başvurabilmek için makine mühendisliği, mekatronik mühendisliği veya mekatronik sistem mühendisliği bölümlerinden diploma sahibi olmanız gerekmektedir.

1 pozisyona araştırmacı alabilmek için Fizik veya Mühendislik Fiziği bölümlerinden birinden mezun olmak ve Fizik veya Mühendislik Fiziği alanında doktora yapmış olmak gerekir.

TÜBİTAK çalışanı alım başvurusu

UME'nin Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu'na kayıt ve işe alım işlemleri 25 Nisan'a kadar online olarak yapılabilecek. Başvurular Tübitak kariyer sitesi üzerinden online olarak anında yapılabilecek.