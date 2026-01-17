Safranbolu'da 40 Yıllık Öğretmen Ali Paşa Birincioğlu Emekliye Ayrıldı

Karabük'in Safranbolu ilçesinde görev yapan Ali Paşa Birincioğlu, 40 yıllık meslek hayatını tamamlayarak emekliye ayrıldı.

Veda Töreni ve Son Ders Zili

15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi'nde düzenlenen törende Birincioğlu, son ders zilinin ardından öğrencileri ve meslektaşlarının yoğun alkışları ile uğurlandı. Uzun yıllar boyunca öğrencilerin eğitimine yaptığı katkılar törene katılanlar tarafından vurgulandı.

Teşekkür ve Plaket Takdimi

Veda programında Birincioğlu'na eğitim camiasına verdiği emek ve katkılardan dolayı teşekkür edilirken, kendisine plaket takdim edildi. Duygusal anların yaşandığı tören, katılımcıların alkışları eşliğinde sona erdi.

Öğrenciler ve meslektaşları, Birincioğlu'na yeni yaşamında başarılar dileyerek, yıllar boyunca eğitime kattığı değer için minnettarlıklarını iletti.

