Sağlık Bakanlığı 81 Şehirde 3 Bin 250 Güvenlik Görevlisi Alacak: Başvurular Başladı! Maaş 36 Bin TL İŞKUR Başvuru Adımları

Sağlık Bakanlığı Hastanelerine 3.250 Güvenlik Görevlisi Alımı! Başvurular Başladı!

Sağlık Bakanlığı, hastanelerinde artan güvenlik ihtiyacını karşılamak için 3.250 kişilik kadro ile güvenlik görevlisi alımı yapacağını açıkladı. Lise, ön lisans veya lisans mezunu adayların başvurabileceği alımlar için 5 günlük süre verildi. Başvurular İŞKUR üzerinden online olarak yapılabilecek.





Sağlık Bakanlığı, hastanelerde görevlendirmek üzere 3 bin 250 güvenlik görevlisi alacak. Alım ilanı İŞKUR üzerinden yayımlandı. Başvuracak adayların Lise, Ön Lisans veya Lisans mezunu olması ve 5188 sayılı kanuna göre özel güvenlik kimlik kartına sahip olması gerekiyor.

Alımlar, 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında yapılacak. Adayların ayrıca Türk vatandaşı, kamu haklarından mahrum olmayan, sağlık sorunu olmayan ve güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olan kişiler arasından seçileceği belirtildi.

Başvurular, 23 - 27 Şubat 2024 tarihleri arasında İŞKUR’un internet sitesinden online olarak yapılacak. Başvuru ekranına şu linkten ulaşabilirsiniz: TIKLA BAŞVUR





Sağlık Bakanlığı, hastanelerde istihdam etmek üzere 3.250 Güvenlik Görevlisi alımı gerçekleştirecek. İŞKUR üzerinden başvuru yapmak isteyen adaylar için aşağıdaki adımları takip etmeliler:

İŞKUR Başvuru Adımları:

1. İlk olarak, İŞKUR'un resmi web sitesine gidin ve üye girişi yapın veya üye olun.

2. Üyelik işlemlerini tamamladıktan sonra "İŞ İLANLARI" linkine tıklayın.

3. İş ilanları arama kısmına gelin. İŞKUR, detaylı bir arama yöntemi sunar. Sağlık Bakanlığı'nın ilanlarına erişmek için "Sağlık Bakanlığı" gibi bir arama terimi kullanabilirsiniz.

4. Açılan ilanlar arasından başvurmak istediğiniz pozisyonu seçin. "Güvenlik Görevlisi (Silahsız)" gibi.

5. Başvuru yapmak için ilan detaylarını inceleyin ve ilanın altında yer alan başvuru formunu doldurun.

6. Başvuru formunda istenilen bilgileri eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurduktan sonra başvurunuzu gönderin.

İŞKUR tarafından yayımlanan özel güvenlik görevlisi (silahsız) alımı ilan numaraları aşağıdaki gibidir:

- Adana: 00008100482

- Adıyaman: 00008100502

- Afyonkarahisar: 00008100513

- Ağrı: 00008100521

- Amasya: 00008100533

- Ankara: 00008100545

- Antalya: 00008100554

- Artvin: 00008100574

- Aydın: 00008100582

- Balıkesir: 00008100590

- Bilecik: 00008100722

- Bingöl: 00008100750

- Bitlis: 00008100769

- Bolu: 00008101219

- Burdur: 00008101231

- Bursa: 00008101242

- Çanakkale: 00008101125

- Çankırı: 00008101257

- Çorum: 00008101133

- Denizli: 00008101136

- Diyarbakır: 00008101286

- Edirne: 00008101304

- Elazığ: 00008101311

- Erzincan: 00008101157

- Erzurum: 00008101164

- Eskişehir: 00008101328

- Gaziantep: 00008101332

- Giresun: 00008101339

- Gümüşhane: 00008101180

- Hakkari: 00008101182

- Hatay: 00008101369

- Isparta: 00008101386

- Mersin: 00008101475

- İstanbul: 00008101392

- İzmir: 00008101399

- Kars: 00008101414

- Kastamonu: 00008101532

- Kayseri: 00008101542

- Kırklareli: 00008101437

- Kırşehir: 00008101442

- Kocaeli: 00008101583

- Konya: 00008101588

- Kütahya: 00008101601

- Malatya: 00008101457

- Manisa: 00008101612

- Kahramanmaraş: 00008101507

- Mardin: 00008101473

- Muğla: 00008101477

- Muş: 00008101646

- Nevşehir: 00008101483

- Niğde: 00008101738

- Ordu: 00008101850

- Rize: 00008101869

- Sakarya: 00008101887

- Samsun: 00008101892

- Siirt: 00008101774

- Sinop: 00008101776

- Sivas: 00008101904

- Tekirdağ: 00008101793

- Tokat: 00008101946

- Trabzon: 00008102009

- Tunceli: 00008102015

- Şanlıurfa: 00008101789

- Uşak: 00008102119

- Van: 00008102065

- Yozgat: 00008102187

- Zonguldak: 00008102084

- Aksaray: 00008100526

- Bayburt: 00008100713

- Karaman: 00008101517

- Kırıkkale: 00008101548

- Batman: 00008100703

- Şırnak: 00008101790

- Bartin: 00008100595

- Ardahan: 00008100567

- Iğdır: 00008101381

- Yalova: 00008102076

- Karabük: 00008101513

- Kilis: 00008101575

- Osmaniye: 00008101746

- Düzce: 00008101145

Güvenlik Görevlisi maaşları ne kadar?





2024 yılında koruma ve güvenlik görevlisi olarak çalışanların maaşları şu şekildedir:

Özel sektörde çalışan koruma ve güvenlik görevlilerinin maaşları:

- En düşük maaş: 18.400 TL

- En yüksek maaş: 46.800 TL

- Ortalama maaşlar genellikle 18.200 TL ile 27.000 TL arasında değişmektedir.

Kamuda çalışan koruma ve güvenlik görevlilerinin maaşları ise hizmet yılına göre değişmekle birlikte, ortalama olarak:

- Bakanlıklarda ve diğer kamu kurumlarında koruma ve güvenlik görevlisi maaşı: 35.980 TL'dir.