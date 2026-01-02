DOLAR
Sakarya Nehri Sakaryabaşı'nda DSİ Sondaj ve Enjeksiyon Çalışmaları Sürüyor

Eskişehir'de Sakaryabaşı rekreasyon havuzunda su kaçaklarını önlemek için DSİ 3. Bölge Müdürlüğü sondaj, enjeksiyon ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 02.01.2026 10:21
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 10:21
Sakarya Nehri’nin Doğduğu Noktada DSİ Müdahalesi Devam Ediyor

Eskişehir’de 824 kilometrelik Sakarya Nehri’nin başladığı nokta olan Sakaryabaşı rekreasyon havuzunun 45 bin metreküp hacimli havuzunun boşlamasının ardından, alanın su tutmasını sağlamak için Devlet Su İşleri 3. Bölge Müdürlüğü tarafından kapsamlı ve titiz çalışmalar yürütülüyor.

Sondaj ve yer radarı incelemeleri

Rekreasyon havuzundaki su kaçış sebeplerini tespit etmek amacıyla sedde üzerinde 31 Temmuz ile 15 Ağustos 2025 tarihleri arasında toplam 7 adet sondaj kuyusunda 66 metre sondaj yapıldı. İlave olarak, 22 Ekim 2025 tarihinde DSİ Genel Müdürlüğü Jeoteknik Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından, Sakaryabaşı Kaynakları Rekreasyon Havuzu çevresinde yer altındaki kırıklı, çatlaklı ve boşluklu yapıların belirlenmesi amacıyla yer radarı çalışması gerçekleştirildi.

Enjeksiyon çalışmaları ve suyun tahliyesi

Çalışmaların sonucunda, seddin altından geçen su yollarının kapatılarak gövde stabilitesi ve geçirimsizliğin sağlanması için sedde üzerinde sondaj ve çimento enjeksiyon yapılmasına karar verildi. Enjeksiyon çalışmalarının başarıyla yürütülebilmesi için rekreasyon havuzunun dolusavak kapakları açıldı. Gökgöz kaynağının su basıncını yenmek amacıyla yaklaşık saniyede 100 litre çekim yapabilen pompalarla su çekilerek alan boşaltıldı.

26 gün süren sondaj ve enjeksiyon çalışmalarında, sedde üzerinde toplam 45 adet sondaj kuyusunda 315 metre enjeksiyon kuyusu açıldı. Enjeksiyon malzemesi olarak 32 ton çimento ve 1 buçuk ton kum kullanıldı.

Temizlik çalışmaları ve koruma tedbirleri

Devlet Su İşleri 3. Bölge Müdürlüğü, sondaj çalışmalarına paralel olarak rekreasyon havuzunun göl alanında yıllar içinde biriken çamurun temizlenmesine başlandı. Çalışmalarda 1 adet ekskavatör, 1 adet greyder, 1 adet yükleyici ve 5 adet kamyon görev alıyor. Temizlik çalışmalarının yaklaşık 1 ay daha sürmesi planlanıyor.

Ayrıca, Mutlak Koruma Alanı, 1. Derece Koruma Alanı ve 2. Derece Koruma Alanı özelliklerini taşıyan alanda 311 adet belgeli su sondaj kuyusuna DSİ tarafından ön yüklemeli sayaç takılması mecburiyeti getirildi.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

