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Samsun'da 'Masal Şatosu' Müzikali 10 Yılın Ardından Minik Seyircilerle Buluştu

Samsun Devlet Opera ve Balesi, 'Masal Şatosu' müzikalinin prömiyerini yaptı. Eser minik seyircilerden tam not aldı.

Yayın Tarihi: 09.02.2025 17:41
Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 17:41
Samsun'da 'Masal Şatosu' Müzikali 10 Yılın Ardından Minik Seyircilerle Buluştu

Samsun'da Çocuk Müzikali Coşkusu

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), heyecanla beklenen 'Masal Şatosu' çocuk müzikalinin prömiyerini gerçekleştirdi. 10 yıl aradan sonra tekrar sahneye çıkan bu eser, Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde minik seyircilerle buluştu.

Özgün Hikaye ve Eşsiz Performans

Rejisör Şahan Gürkan ve yazar Cennet Türker tarafından hayata geçirilen eser, müzikleriyle Çelik Kasapoğlu tarafından zenginleştirildi. Uyuyan Güzel masalından esinlenerek hazırlanan bu hikayede, prensesin prensini beklemeden onun peşine düştüğü maceralar anlatılıyor.

Kreatif Ekip

Eserde koreografi Zeynep Bengier, kostümler Şükran Kırcı, dekor tasarımı Orhan Açıkgöz, ışık tasarımı Oğuz Murat Yılmaz ve video projeksiyon Murat Turgut'a ait. Kapalı gişe oynanan tek perdelik bu eser, minik sanatseverler tarafından büyük ilgi gördü.

Dakikaları Dolu Dolu Bir Hikaye

Müzikalde, Kötü Peri'nin büyüsünün tehdit ettiği Doralion kentinin güzel prensesi, şatodan Soytarı Çatlak Çanak aracılığıyla bir prensi bulması için yola çıkan soyut karakterlerin maceralarını izleyenlere sunuyor. 14 şarkı ile zenginleştirlen bu müzikal, herkesin beğenisini topladı.

Tekrar İzlenme Fırsatı

İlk gösterimden sonra, eser yarın saat 11.00'de yeniden sahne alacak. Minik izleyicilerin ilgisini çeken bu eğlenceli yapım, mutlaka kaçırılmamalı.

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