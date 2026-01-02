Samsun'da Yoğun Buzlanma: Okullar Tatil Edildi

Gece karı sabah buzlanmaya dönüştü

Samsun’da gece etkili olan kar yağışı, sabah saatlerinde yerini yoğun buzlanmaya bıraktı. Vatandaşlar buzlu yollarda yürümekte güçlük çekerken, kent genelinde hayat olumsuz etkilendi.

Yurt genelinde etkisini sürdüren kar yağışı, Samsun’da da dün öğlen saatlerinden itibaren kendini gösterdi. Şehir merkezine yılın ilk karı düşerken, akşam saatlerinde etkisini artıran yoğun yağış yolları kısa sürede beyaza bürüdü. Kar lastiği bulunmayan sürücüler zor anlar yaşadı. Kar yağışını fırsata çeviren çocuklar ise sokaklarda karın keyfini çıkardı.

Samsun Valiliği’nce bugün okullar tatil edildi.

Sabah saatlerinde işlerine gitmek üzere evlerinden çıkan vatandaşlar, buzla kaplı kaldırımlar ve yollar nedeniyle ilerlemekte zorlandı. Bazı vatandaşlar düşmemek için korkuluklara tutunarak yürümeye çalıştı.

Buzlanma nedeniyle yaşadıkları zorlukları anlatan vatandaşlar, "Akşam iş çıkışında kar bastırdı. Eve giderken araçlarımızı yolda bırakıp yürümek zorunda kaldık. Sabah ise yollar tamamen buz tutmuştu. Gelirken çok zorlandık. Düşenler, bir yerini incitenler oldu. Allah herkesin yardımcısı olsun" dedi.

Meteoroloji uyarısı

Meteoroloji’nin verilerine göre kentte sıfırın altında 2 dereceye kadar düşen hava sıcaklığının hafta sonu artması bekleniyor.

KAR YAĞIŞININ ETKİLİ OLDUĞU SAMSUN’DA GECE YAĞAN KAR, SABAH SAATLERİNDE BUZLANMAYA NEDEN OLDU. VATANDAŞLAR, GÜNDELİK İŞLERİ İÇİN ÇIKTIKLARI BUZLU YOLLARDA YÜRÜMEKTE GÜÇLÜK ÇEKTİ.