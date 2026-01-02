DOLAR
Samsun'da Yoğun Buzlanma: Okullar Tatil Edildi

Samsun'da gece kar sabah yoğun buzlanmaya dönüştü; okullar tatil edildi, vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı, meteoroloji sıcaklık artışı bekliyor.

Yayın Tarihi: 02.01.2026 10:26
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 10:40
Gece karı sabah buzlanmaya dönüştü

Samsun’da gece etkili olan kar yağışı, sabah saatlerinde yerini yoğun buzlanmaya bıraktı. Vatandaşlar buzlu yollarda yürümekte güçlük çekerken, kent genelinde hayat olumsuz etkilendi.

Yurt genelinde etkisini sürdüren kar yağışı, Samsun’da da dün öğlen saatlerinden itibaren kendini gösterdi. Şehir merkezine yılın ilk karı düşerken, akşam saatlerinde etkisini artıran yoğun yağış yolları kısa sürede beyaza bürüdü. Kar lastiği bulunmayan sürücüler zor anlar yaşadı. Kar yağışını fırsata çeviren çocuklar ise sokaklarda karın keyfini çıkardı.

Samsun Valiliği’nce bugün okullar tatil edildi.

Sabah saatlerinde işlerine gitmek üzere evlerinden çıkan vatandaşlar, buzla kaplı kaldırımlar ve yollar nedeniyle ilerlemekte zorlandı. Bazı vatandaşlar düşmemek için korkuluklara tutunarak yürümeye çalıştı.

Buzlanma nedeniyle yaşadıkları zorlukları anlatan vatandaşlar, "Akşam iş çıkışında kar bastırdı. Eve giderken araçlarımızı yolda bırakıp yürümek zorunda kaldık. Sabah ise yollar tamamen buz tutmuştu. Gelirken çok zorlandık. Düşenler, bir yerini incitenler oldu. Allah herkesin yardımcısı olsun" dedi.

Meteoroloji uyarısı

Meteoroloji’nin verilerine göre kentte sıfırın altında 2 dereceye kadar düşen hava sıcaklığının hafta sonu artması bekleniyor.

