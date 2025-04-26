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Samsun Devlet Opera ve Balesi'nde 'Piri Reis' Balesinin Prömiyeri Yapıldı

Samsun Devlet Opera ve Balesi, Piri Reis'in hayatını konu alan balesinin prömiyerini başarıyla gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 26.04.2025 22:49
Güncelleme Tarihi: 26.04.2025 22:49
Samsun Devlet Opera ve Balesi'nde 'Piri Reis' Balesinin Prömiyeri Yapıldı

Samsun Devlet Opera ve Balesi'nde 'Piri Reis' Balesinin Prömiyeri Yapıldı

Samsun Devlet Opera ve Balesi, dünyaca ünlü denizci ve kartograf Piri Reis'in hayatını anlatan baleyle sanatseverleri tekrar buluşturdu. Osmanlı İmparatorluğu'nun yetiştirdiği önemli değerlerden biri olan Muhyiddin Piri Bey'in yaşamını konu alan "Piri Reis" balesi, Samsun'daki Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde izleyicilerin beğenisine sunuldu.

Eser Hakkında

Dünyada ilk kez 2014 yılında Mersin Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenen eserin müzikleri Can Atilla'ya, koreografi ve librettosu ise Armağan Davran ve Volkan Ersoy'a aittir. Görkem Cengiz yönetiminde sahneye taşınan balenin dekor tasarımını Savaş Camgöz, kostümlerini Gülay Korkut, video projeksiyonunu Ahmet Şeren, ışık tasarımını ise Oğuz Murat Yılmaz gerçekleştirmiştir.

İlgiyle Beklenen Prömiyer

Toplamda 80 kişilik bir teknik ekip ve sanatçı kadrosuyla hayata geçirilen iki perdelik balenin prömiyeri, izleyicilerden büyük ilgi gördü. "Piri Reis" balesi, hayranları için 28 Nisan Pazartesi günü saat 20.00'de yeniden sahne alacak.

Piri Reis Kimdir?

Gelibolu'da dünyaya gelen Muhyiddin Piri, amcası Kemal Reis ile birlikte dünyayı gezerek denizcilik yeteneklerini geliştirmiştir. 15. yüzyılda yaşamış olan bu ünlü denizci, Amerika'yı da gösteren dünya haritaları ve Kitab-ı Bahriye adlı eseriyle tarihe geçmiştir. Piri Reis, gittiği yerlerin haritalarını çıkartmanın yanı sıra, dönemin kültürel coğrafyasına ışık tutan eserleriyle de tanınmaktadır.

Samsun Devlet Opera ve Balesi, dünyaca tanınan denizci ve kartograf Piri Reis'in hayatının...

Samsun Devlet Opera ve Balesi, dünyaca tanınan denizci ve kartograf Piri Reis'in hayatının anlatıldığı baleyi Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşturdu.

Samsun Devlet Opera ve Balesi, dünyaca tanınan denizci ve kartograf Piri Reis'in hayatının...

Samsun Devlet Opera ve Balesi, dünyaca tanınan denizci ve kartograf Piri Reis'in hayatının anlatıldığı baleyi Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşturdu.

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