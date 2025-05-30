Samsun Devlet Opera ve Balesi'nden Muhteşem 'Çocuk Korosu' Konseri

Samsun'da Çocuk Korosu Coşkusu

Samsun Devlet Opera ve Balesi'nin (SAMDOB) düzenlediği "çocuk korosu" konseri, sanatseverlere unutulmaz anlar yaşattı. 90 kişilik koro, Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde, dünya repertuvarının sevilen opera ve operetlerinden bölümler ile tanınmış eserleri seslendirdi.

Profesyonel Performans

Koro şefliğini Polen Yağmur Arslan'ın üstlendiği konserde, solist kadrosunda Gamze Bayburt ve Metin Bayram yer alırken, piyanoda Anna Tarakanova Shvetcov, trompette Eser Arslantürk, kemanda Yusuf Tenşi, ışık tasarımında ise Oğuz Murat Yılmaz görev aldı.

Yaşları 8 ila 13 arasında değişen çocuklar, toplamda 17 parça seslendirerek izleyicilerden büyük alkış aldı. Konserin katılımcıları, sahnedeki çocukların performansını doyasıya izledi.

Heyecan ve Memnuniyet

Koro şefi Polen Yağmur Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, „Konsere gösterilen ilgi bizi çok mutlu etti.“ şeklinde konuşarak, sahnedeki duygularını paylaştı. Arslan, „90 çiçeği sahneye çıkarmak gerçekten inanılmaz bir duygu. Çok mutluyum, hepsini tebrik ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Konserde yer alan Bahadır Sağlam, şarkılara gösterilen ilginin kendisine güzel anılar yaşattığını belirtirken, Elif Rana Üdürgücü sahne alma deneyimini, „Burada çok güzel vakit geçiriyorum. Polen Yağmur Arslan öğretmenime çok teşekkür ederim, bu konser hayatımın en eğlenceli anlarından biriydi.” sözleriyle dile getirdi.

Kızının konserine katılan Göknur Aslan, çocukların sahnedeki performanslarını övgü dolu sözlerle değerlendirdi, “Sahnedeki hareketleri, şarkıyla uyumları muhteşemdi.” ifadesini kullandı. Ailesiyle gelen 8 yaşındaki Demir Yüksel Aşar ise koroda yer alan arkadaşlarının güzel şarkılar seslendirdiğini belirtti.

Samsun Devlet Opera ve Balesinin (SAMDOB) "çocuk korosu" konser verdi. SAMDOB'un 90 kişilik çocuk korosu, dünya repertuvarının sevilen opera ve operetlerinden bölümler ve tanınmış eserleri, Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde sanatseverlerin beğenisine sundu.

Samsun Devlet Opera ve Balesinin (SAMDOB) "çocuk korosu" konser verdi. SAMDOB'un 90 kişilik çocuk korosu, dünya repertuvarının sevilen opera ve operetlerinden bölümler ve tanınmış eserleri, Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde sanatseverlerin beğenisine sundu.