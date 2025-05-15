Samsun Devlet Opera ve Balesi 'Piri Reis' Balesini Sahneledi

Samsun Devlet Opera ve Balesi'nden Unutulmaz Bir Performans

Samsun Devlet Opera ve Balesi, dünyaca ünlü denizci ve kartograf Piri Reis'in büyüleyici hayatını konu alan balesini sanatseverlerle buluşturdu. 'Piri Reis' balesi, Osmanlı'nın önemli değerlerinden olan Muhyiddin Piri Bey'in yaşamına ışık tutarak izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Görkemli Performans

Bale, Samsun'daki Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde sahnelendi. Dünya prömiyeri 2014 yılında Mersin Devlet Opera ve Balesi tarafından yapılan eserin müzikleri Can Atilla'ya, koreografi ve librettosu ise Armağan Davran ile Volkan Ersoy'a ait.

Ekip ve Dekor Tasarımı

Görkem Cengiz yönetiminde sahneye taşınan eserin dekorunu Savaş Camgöz, kostümünü Gülay Korkut, video projeksiyonunu Ahmet Şeren ve ışık tasarımını Oğuz Murat Yılmaz üstlendi. Teknik ekipten balet ve balerinlerin de aralarında bulunduğu 80 kişilik kadro, iki perdelik eserde etkileyici bir performans sergiledi.

Piri Reis'in Hayatı

Gelibolu'da doğan Muhyiddin Piri Bey, amcası Kemal Reis'in yanında dünyayı gezdi. Üstün denizcilik yetenekleri sayesinde Osmanlı donanmasında önemli bir yer edindi. 15. yüzyılda yaşamış olan bu ünlü denizci, Amerika'yı da gösteren dünya haritaları ve 'Kitab-ı Bahriye' adlı denizcilik eseri ile tarihe adını yazdırdı.

Kültürel Miras

Piri Reis, çizdiği haritalarda ve yazdığı eserlerde gittiği yerlerin yanı sıra o dönemin kültürel coğrafyasını da aydınlatarak, denizcilik tarihi açısından önemli bir miras bırakmıştır.

Samsun Devlet Opera ve Balesi, dünyaca tanınan denizci ve kartograf Piri Reis'in hayatının anlatıldığı baleyi sanatseverlerle buluşturdu. Osmanlı'nın yetiştirdiği önemli değerlerden Muhyiddin Piri Bey'in hayatını konu edinen "Piri Reis" balesi, Samsun'da Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde izleyicinin beğenisine sunuldu.

Samsun Devlet Opera ve Balesi, dünyaca tanınan denizci ve kartograf Piri Reis'in hayatının anlatıldığı baleyi sanatseverlerle buluşturdu. Osmanlı'nın yetiştirdiği önemli değerlerden Muhyiddin Piri Bey'in hayatını konu edinen "Piri Reis" balesi, Samsun'da Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde izleyicinin beğenisine sunuldu.