Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali Düzenlendi: Turizm Geliri Hedefi 64 Milyar Dolar

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali'nin açılışında önemli açıklamalarda bulundu. Yazgı, Türkiye’nin bu yıl turizmden elde etmeyi hedeflediği gelirin 64 milyar dolar olduğunu vurgulayarak, arkeolojik zenginlikleri ve gastronomi kültürü ile öne çıkan Şanlıurfa’nın bu hedefe katkısının büyük olacağını ifade etti.

Festivalin açılışı, Şanlıurfa Müzesi bahçesinde gerçekleştirildi. Yazgı, Türkiye’nin kültür ve sanatla bütünleşmiş bir turizm anlayışı ile yoluna devam ettiğini belirtti. Bu yılın ilk dört ayında Türkiye’nin 12,7 milyon turiste ev sahipliği yaptığını belirten Yazgı, "Şanlıurfa gibi değerli şehirlerimizin katkısı bu hedefte çok büyük olacak" dedi.

Yazgı, Kültür Yolu Festivali’nin, Avrupa Festivaller Birliği’ne kabul edilen nadir organizasyonlardan biri olduğunu da sözlerine ekleyerek, "Bu yıl 20 şehirde 1000'den fazla mekanda, 45 bin sanatçı ile yaklaşık 7000 etkinlik gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu.

Şanlıurfa'da gerçekleştirilen etkinliklerin büyük ilgi gördüğünü dile getiren Bakan Yazgı, otellerin doluluk oranının %90 seviyelerine ulaştığını, çevre illerden birçok kişinin bu coşkuyu yaşamak için şehirlerine gelmekte olduğunu belirtti.

Yazgı, festival kapsamında düzenlenecek etkinlikler arasında çocuklar, gençler ve ailelere yönelik birçok aktivitenin de olduğunu vurguladı. Her akşam Balıklıgöl'de özel ışık gösterileri yapılacak ve gastronomi turları organize edilecek.

Festivalde ayrıca, Filistin halkının mücadelesine saygı duruşu niteliğinde sergilerin de yer alacağını belirten Yazgı, "Bu güzel festivalde herkesin gönlünce eğlenmesini, Şanlıurfa'yı daha yakından tanımasını temenni ediyorum" dedi.

Şanlıurfa Valisi'nin Festival Mesajı

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Kültür Yolu Festivali’nin Şanlıurfa’da yeniden düzenlenmesinin kendileri için bir mutluluk kaynağı olduğunun altını çizdi. Vali Şıldak, “Bu önemli organizasyonun ilimizde başarıyla gerçekleşmesine katkıda bulunanlara teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Şanlıurfa’nın kültür şehri olduğunu vurgulayan Vali Şıldak, festival boyunca gerçekleştirilecek konserler, sergiler ve söyleşilerin halk tarafından büyük ilgi göreceğine inandığını ifade etti.

Etkinlikler ve Sergiler

Festival süresince, yaklaşık 40 noktada gerçekleştirilecek 100’den fazla etkinlik ile Şanlıurfa’nın tarihi ve kültürel zenginliğinin eşsiz bir deneyime dönüşmesi bekleniyor. Festivalde sanatseverler, kentin dört bir yanındaki sergiler aracılığıyla Şanlıurfa’nın kültürel birikimini keşfetme fırsatı bulacak.

Festival kapsamında gerçekleştirilecek olan sergiler arasında, Beste Alperat Sergisi, Gökyüzünden Türkiye Sergisi, Dijital Hareketli Minyatür Uygulaması gibi birçok etkinlik yer almakta.

Balıklıgöl Medrese'de bu akşam gerçekleştirilecek olan “Işıkla Ateş Arasında” mapping gösterisi, izleyicilere görsel bir şölen sunacak. Gösteride, ateş, su, dua ve zaman kavramları ebru desenlerinin akışında yansıtılacak.

Festivalin organizasyonuna katkı sunan tüm paydaşlara teşekkür eden Vali Şıldak, etkinliklerin şehrin ekonomisine ve turizm potansiyeline büyük katkı sağlayacağına inandığını sözlerine ekledi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Şanlıurfa Müzesinin bahçesinde düzenlenen Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali'nin açılış töreninde konuşma yaptı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Şanlıurfa Müzesinin bahçesinde düzenlenen Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali'nin açılış töreninde konuşma yaptı.