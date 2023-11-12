Şanlıurfa, Mardin, Muş, Siirt, Diyarbakır listenin en başında! En çok onlar yapıyor

Türkiye genelinde yapılan son araştırmalar, akraba evliliği oranlarını ele aldı ve ilginç bir tablo ortaya koydu. Doğu ve Güneydoğu illerimiz, bu geleneğin en sık uygulandığı bölgeler olarak öne çıkıyor.

Verilere göre, Türkiye genelinde akraba evlilik oranı %3,86 seviyesinde. Ancak, en yüksek akraba evliliği oranına sahip olan iller sıralamasında ön sıralarda yer alan iller, bu geleneksel uygulamanın belli bir bölgede yoğunlaştığını gösteriyor.





Başı çeken il, %18,42'lik akraba evliliği oranıyla Şanlıurfa oldu. Şanlıurfa'yı, sırasıyla %13,74 ile Mardin, %12,86 ile Muş, %12,82 ile Siirt, %11,74 ile Diyarbakır, %11,34 ile Ağrı, %11,15 ile Şırnak, %10,83 ile Bitlis, %9,82 ile Batman ve %9,74 ile Van takip etti.

Diğer yandan, akraba evliliğinin en az yapıldığı iller arasında ise Bolu, Edirne ve Burdur öne çıkıyor.

Bu araştırma, genç nüfusun yoğun olduğu bölgelerde akraba evliliğinin diğer illere oranla daha fazla tercih edildiğini gösteriyor. Türkiye'nin farklı coğrafi bölgelerindeki kültürel farklılıkların ve geleneklerin evlilik tercihlerini nasıl etkilediği konusunda önemli bir bakış açısı sunuyor. Bu durum, bölgesel ve kültürel dinamiklerin toplumun farklı alanları üzerindeki etkisini göstermesi açısından dikkat çekici.