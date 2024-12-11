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Selpak Fiyatı 64 TL’ye Düştü! 15 Aralık’a Kadar Kaçırmayın

Zincir marketlerde Selpak 64 TL'ye düştü! 15 Aralık'a kadar devam edecek olan dev indirimlerle alışveriş fırsatını kaçırmayın.

Yayın Tarihi: 11.12.2024 21:48
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 21:48
Selpak Fiyatı 64 TL’ye Düştü! 15 Aralık’a Kadar Kaçırmayın

Zincir Marketlerde Dev İndirim Dönemi Başladı

Zincir marketler, enflasyonun etkilerini azaltmak için büyük indirimler sunmaya devam ediyor. Son yıllarda gıda ve temizlik ürünleri gibi pek çok kategoriye yansıyan fiyat artışları, alışveriş yapan vatandaşlar için zorlayıcı hale geldi. Ancak bu zorluğun üstesinden gelmek adına marketler, 15 Aralık'a kadar sürecek dev indirim kampanyaları düzenliyor.

Migros’tan Kaçırılmayacak Fırsat

Türkiye genelindeki Migros mağazalarında, 4 - 15 Aralık 2024 tarihleri arasında geçerli olan kampanyada %50’den fazla indirim sağlanacak. 25 TL ve üzeri alışveriş yapan müşterilere özel bu fırsatlar, yalnızca stoklarla sınırlı ürünler için geçerli olacak. Dolayısıyla, bu büyük indirimlerden yararlanmak için acele etmekte fayda var.

Selpak Fiyatı 64 TL’ye Düştü! 15 Aralık’a Kadar Kaçırmayın

Öne Çıkan İndirimli Ürünler

Migros’un sunduğu dev indirim fırsatları arasında dikkat çeken bazı ürünler şunlardır:

  • Selpak Yağ Emici Havlu (6’lı)
    • Normal Fiyat: 119,95 TL (19,99 TL/Adet)
    • 25 TL’lik Sepet Fiyatı: 64,95 TL
  • Finish Quantum Özel Seri Tablet (36’lı)
    • Normal Fiyat: 319,95 TL (8,88 TL/Adet)
    • 25 TL’lik Sepet Fiyatı: 154,95 TL

Alışveriş keyfini artıracak olan bu kampanya, hem mağazalarda hem de online platformlarda müşterilerini bekliyor. Ürünlerin çeşitliliği ve indirim oranlarının yüksekliği ile müşteri memnuniyetinin artması bekleniyor.

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